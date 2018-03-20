Лоуэлл Бэйли: Спортсменов заставляют ехать в Тюмень, хотя многие этого не хотят

— Я знаю, что многие другие сборные и отдельные спортсмены хотят бойкотировать старты. Например, Чехия не хочет ехать, но они рискуют потерять квоты на следующий сезон, — приводит NRK слова Бэйли. — Еще они потеряют в деньгах. Люди должны понимать, что у IBU много власти, они заставляют спортсменов ехать в Россию.
Сейчас пришло время для нового руководства, которое понимает атлетов. Это является общей работой — убедиться в том, что соревнования проводятся честно.
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта. Ранее федерации биатлона США, Канады, Украины и Чехии, а также отдельные спортсмены из других стран заявили о бойкоте соревнований.