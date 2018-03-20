Лоуэлл Бэйли: Спортсменов заставляют ехать в Тюмень, хотя многие этого не хотят

— Я знаю, что многие другие сборные и отдельные спортсмены хотят бойкотировать старты. Например, Чехия не хочет ехать, но они рискуют потерять квоты на следующий сезон, — приводит NRK слова Бэйли. — Еще они потеряют в деньгах. Люди должны понимать, что у IBU много власти, они заставляют спортсменов ехать в Россию.