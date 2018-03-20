Что на самом деле случилось с Акимовой? Отвечает ее бывший тренер

Источник: Спорт-Экспресс

Биатлонистка Татьяна Акимова, не попавшая в состав национальной команды на этапы Кубка мира в Контиолахти, Холменколлене и Тюмени, вернется в сборную. Причины для пропуска этапов у нее были. Об этом в интервью «СЭ» рассказал наставник резервной команды Виталий Норицын, который в прошлом сезоне работал с Акимовой и привел ее к победе и призовым местам на этапах Кубка мира.

— Вы, как тренер, который в прошлом году вывел Акимову на высокий уровень, можете сказать, в чем ее главная проблема в нынешнем сезоне?

— Честно говоря, не хотелось бы отвечать на этот вопрос. Корректней задавать его Владимиру Королькевичу или Сергею Коновалову, которые занимались с ней функциональной подготовкой. Я как тренер считаю, что любая методика имеет право на жизнь, вопрос только в том, что кому-то она подходит, кому-то — нет. Нужно садиться вместе с тренерами и анализировать, в чем были плюсы и минусы, и эти минусы убирать. Сейчас я могу отвечать только за тех, с кем работал в нынешнем сезоне.

— В прошлом сезоне вам удалось раскрыть потенциал Акимовой?

— Как показал сезон, ей многое подошло из моей методики. Но это произошло не сразу. Не было такого, что она с мая сразу безоговорочно поверила в то, как мы будем работать. Но время шло, и Татьяна на себе почувствовала, что результаты растут.

ТАТЬЯНУ ПОДКОСИЛИ ВОЕННЫЕ ИГРЫ

— Концовка прошлого сезона у Татьяны не получилась. В чем была проблема?

— Она летала на Военные игры в Сочи, и эти соревнования ее подкосили. Но не поехать она не могла, поскольку является военнослужащей. Если исключить этот момент, все остальное было только положительным. Но мне не удалось полностью реализовать с Акимовой все задуманное, у нее огромный резерв. Сезон ушел на то, чтобы она узнала меня как тренера, а я ее как спортсменку. Тем более, Татьяна уже давно вышла из юниорского возраста. Мы рассчитывали, что в нынешнем сезоне будет намного лучше. Но все сложилось иначе.

— Вы наблюдали за ней в нынешнем сезоне? Вся проблема в функциональной подготовке или в технике?

— Техника у нее на уровне. И на очень приличном уровне, туда даже нет никакого смысла лезть, разве что небольшие нюансы поправить.

— Результаты, показанные Акимовой в этом сезоне, вас удивили?

— Это совершенно не ее уровень и не ее потенциал. Конечно, удивили. Но у нее как возникли в сентябре какие-то вопросы по форме, так все и на сезон перекинулось.

— Тому, что ее не взяли на три последние этапа Кубка мира, есть объяснение?

— Есть, и вполне конкретное. Я знаю ситуацию изнутри и расскажу, как было на самом деле. Татьяна звонила мне по прилету в Москву из Пхенчхана и спрашивала мнение о том, стоит ли пропустить этап в Контиолахти. Она призналась, что не очень хорошо чувствовала себя функционально. Но я был против того, чтобы она пропустила этап. Можно было несколько дней дома откататься, но все равно ехать. Однако, они вместе с личным тренером решили иначе. А перед Холменколленом она заболела, лежала несколько дней с температурой. Тренироваться начала совсем недавно. За неделю свою обычную форму она набрать просто не могла, а ехать не в лучшем состоянии — занимать чье-то место. Лучше полноценно подготовиться к чемпионату России. Я приведу в пример Кристину Резцову, которая за две недели до этапа Кубка IBU в Увате переболела, и потом была не в оптимальной форме. Она более-менее восстановилась только к этапу Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

ЖУРНАЛИСТЫ СРАБОТАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО, АКИМОВА — НЕ ОЧЕНЬ

— То есть в истории с неприглашением Акимовой в сборную не нужно искать «черную кошку»?

— Не нужно, тем более нет никакой кошки. Все объективно. Я знаю ситуацию на 100 процентов, и повторяю — по своей инициативе Татьяна пропустила только этап в Контиолахти, а Холменколлен и Тюмень из-за болезни. И даже с Контиолахти — взять прошлый год, когда она поехала после Кореи, то признавалась, что очень тяжело себя чувствовала в гонках. У нее так реагирует организм на смену часовых поясов. Наверное, в этом направлении нужен какой-то стаж. Недаром же Настя Кузьмина каждый год проводит подготовку в Австралии, чтобы организм привыкал.

— Если нынешний тренерский штаб женской сборной останется работать, Акимова вернется в команду?

— Думаю, что тренеры и спортсменка пойдут друг другу навстречу и смогут найти общий язык. Проигрывать и побеждать тренер и спортсмен должны вместе. Спортсменам же раздаются методические планы, они могут вместе с тренерами все изучить, все прикинуть и найти консенсус с тренерами сборной.

— В ситуации с тем резким интервью на Олимпиаде в адрес тренеров она неправа?