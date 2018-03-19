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15:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Бьорндален: Не хочу приступать к тренерской работе сразу по окончании карьеры

44-летний норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отметил, что пока не собирается приступать к тренерской работе, несмотря на многочисленные предложения.

Источник: РИА "Новости"

«За последние годы я получил немало предложений о тренерской работе. Сейчас их стало больше, но это естественно для человека, который становится старше и приобретает опыт. Не думаю, что стану тренером сразу по окончании карьеры. Это далеко не самый оптимальный вариант. Нужно хорошо постараться, чтобы стать грамотным наставником. Существует множество вариантов того, как достичь цели», — сказала Бьорндален в интервью NTB.

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