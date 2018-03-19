Вопрос этапа. Что сделали с лучшим финишёром Шипулиным?
Шипулин в Норвегии резко терял скорость на финише каждой гонки. Что это: усталость, просчёты в подготовке или закономерный спад спортсмена?
Шипулин в Норвегии резко терял скорость на финише каждой гонки. Что это: усталость, просчёты в подготовке или закономерный спад спортсмена?
Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»
— Нужно быть совсем не понимающим в биатлоне человеком, чтобы критиковать Антона Шипулина. Спасибо, что он у нас вообще есть. Человек, который выступает долгое время на высочайшем уровне. Это спорт высших достижений! Я благодарен за все положительные моменты, которые дарит нам Антон. Есть вещи, которые получаются, есть которые не получаются. Соперники тоже не дремлют, и Эберхард — один из лучших лыжников в биатлонной элите. Антон готовился к Олимпиаде, но сейчас у него объективный спад, о котором он предупреждал. Эмоционально он подвержен таким колебаниям, но настраивается и борется, ведёт за собой остальных. Конечно, Шипулин нужен российскому спорту и российскому биатлону.
Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион
— Это связано с с безграмотным планированием тренировочных объёмов
Антон Шипулин, олимпийский чемпион
— Сил на эстафету нет. Серьезно, нет сил. Я бы даже с удовольствием отказался от эстафеты, дал бы ребятам побежать, подергаться. Но чувствую, что у меня такого шанса не будет.
Максим Цветков, чемпион мира
— Антона все поддержали на финише. Мы понимаем, что Эберхард очень сильный спортсмен. Он уже показывал это в Финляндии. Здесь сложно было
Владимир Путров, бывший личный тренер Антона Шипулина
— Нужно провести анализ после окончания сезона 7 апреля. Сейчас я не хочу делать выводов, хотя происходящим обеспокоен. Очень много вопросов есть к подготовке команды. Я намерен поехать на тренерский совет и задать их там. После того, как получу ответы, с удовольствием расскажу вам много интересного.
Александр Привалов, заслуженный тренер СССР, призёр олимпийских Игр
— Люди перестали нормально тренироваться. В этом году буквально вся команда перегружена. Не знаю, что они делали, но выглядят как загнанные лошади. Могу предполагать, что перебрали с интенсивной
Леонид Гурьев, аналитик сборной России, бывший тренер женской сборной России
— Летом произошло выхолащивание. Мы задавали вопрос Крючкову, зачем он даёт две жёстких тренировки в неделю во второй и пятый день. А в этом году он добавил третью жёсткую тренировку. Я не понял зачем? На Олимпийских играх программа мягкая, там нет гонок два дня подряд. Крючков говорит, что они готовятся к Кубку мира. Потом в летний период Антон в конце августа провёл чемпионат мира, а в конце сентября — чемпионат России. Он уже не молодой спортсмен, а на Олимпиаде в конце месяца программа заканчивается. Так какой был смысл в этих стартах. Эти жёсткие тренировки и привели к коллапсу. В свою бытность мы взвешивали каждую контрольную тренировку, думали, нужна ли она, нужна ли повторная работа. По традиционной методике, если ты в июне едешь на высоту 1300 метров, в августе на 2000 тысячи, а на вкатывании — на 3000. А у него всё идёт в обратную сторону. В июне они заехали на 2000 метров в Бельмекене, в августе в Сочи на 1300. Крючков говорит, что ему нужно гемоглобин было поднять, но это так не делается. Когда тренеры отчитывались, больше всего вопросов было к Крючкову и на них он ответить не мог. Я понимаю, что он сильный
Наше мнение
Александр Круглов, обозреватель «Чемпионата»
— Перед стартом сезона Антон справедливо высказывал сомнения в тренерском эксперименте и в том, что он может потерять взрывную силу. В итоге в поисках лучшего перед Олимпиадой, он потерял то хорошее, что у него было, а именно скоростную выносливость и взрывную силу на последнем круге. Первый звоночек был ещё в декабре во Франции, когда его едва не догнал Александр Логинов. При этом Антон был в хорошей форме. Проигрывал он на последнем круге и в излюбленном Антхольце. На фоне общей усталости проблема и вовсе стала катастрофической. Но главная беда в том, что Антон продолжает верить своему тренеру и предпочитает конкурентным тренировкам зону комфорта. Об ошибочности выбранного пути говорит и полная деградация Волкова как гонщика в этом сезоне.
Александр Круглов