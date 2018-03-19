Вопрос этапа. Что сделали с лучшим финишёром Шипулиным?

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»



— Нужно быть совсем не понимающим в биатлоне человеком, чтобы критиковать Антона Шипулина. Спасибо, что он у нас вообще есть. Человек, который выступает долгое время на высочайшем уровне. Это спорт высших достижений! Я благодарен за все положительные моменты, которые дарит нам Антон. Есть вещи, которые получаются, есть которые не получаются. Соперники тоже не дремлют, и Эберхард — один из лучших лыжников в биатлонной элите. Антон готовился к Олимпиаде, но сейчас у него объективный спад, о котором он предупреждал. Эмоционально он подвержен таким колебаниям, но настраивается и борется, ведёт за собой остальных. Конечно, Шипулин нужен российскому спорту и российскому биатлону.

Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион



— Это связано с с безграмотным планированием тренировочных объёмов скоростно-силовой работы. Это результат безграмотной работы его тренеров и самого Антона. Йоханнес Бё, Мартен Фуркад и Юлиан Эберхард делают его как хотят, хотя бегают весь сезон и почти не пропускают стартов. У них был перелёт в Корею, смена часовых поясов, но они восстанавливаются и не теряют форму до конца сезона. О причинах происходящего с Антоном я говорил уже давно.

Антон Шипулин, олимпийский чемпион



— Сил на эстафету нет. Серьезно, нет сил. Я бы даже с удовольствием отказался от эстафеты, дал бы ребятам побежать, подергаться. Но чувствую, что у меня такого шанса не будет.

Максим Цветков, чемпион мира



— Антона все поддержали на финише. Мы понимаем, что Эберхард очень сильный спортсмен. Он уже показывал это в Финляндии. Здесь сложно было что-то с ним сделать. Мы всё понимаем, никаких обид нет, это даже не обговаривается. Команда отработала все этапы хорошо. Да, возможно, каждый мог чуть-чуть принести, добавить. Может, этих секундочек бы хватило. Но что было, то было. Все Антона поддержали, посоветовали не зацикливаться на этом и продолжать дальше работать.

Владимир Путров, бывший личный тренер Антона Шипулина



— Нужно провести анализ после окончания сезона 7 апреля. Сейчас я не хочу делать выводов, хотя происходящим обеспокоен. Очень много вопросов есть к подготовке команды. Я намерен поехать на тренерский совет и задать их там. После того, как получу ответы, с удовольствием расскажу вам много интересного.

Александр Привалов, заслуженный тренер СССР, призёр олимпийских Игр



— Люди перестали нормально тренироваться. В этом году буквально вся команда перегружена. Не знаю, что они делали, но выглядят как загнанные лошади. Могу предполагать, что перебрали с интенсивной скоростно-силовой работой, при этом в подготовительном периоде не выполнили нормальных объёмов. Чтобы говорить конкретно, нужно смотреть их планы. В своё время я просил, чтобы в программу чемпионатов России включили кросс. Они это сделали, но почти никто из сборников не побежал. Почему? У них колени болят. А потом кросс вообще исключили. Вся подготовка построена на лыжероллерах. И на эти грабли мы наступаем из года в год. Я объяснял это Кравцову на тренерском совете, предлагал свою помощь, но дальше слов не зашло. А в этом году они ещё усугубили. Команда находится в такой глубокой яме, что стыдно смотреть.

Леонид Гурьев, аналитик сборной России, бывший тренер женской сборной России



— Летом произошло выхолащивание. Мы задавали вопрос Крючкову, зачем он даёт две жёстких тренировки в неделю во второй и пятый день. А в этом году он добавил третью жёсткую тренировку. Я не понял зачем? На Олимпийских играх программа мягкая, там нет гонок два дня подряд. Крючков говорит, что они готовятся к Кубку мира. Потом в летний период Антон в конце августа провёл чемпионат мира, а в конце сентября — чемпионат России. Он уже не молодой спортсмен, а на Олимпиаде в конце месяца программа заканчивается. Так какой был смысл в этих стартах. Эти жёсткие тренировки и привели к коллапсу. В свою бытность мы взвешивали каждую контрольную тренировку, думали, нужна ли она, нужна ли повторная работа. По традиционной методике, если ты в июне едешь на высоту 1300 метров, в августе на 2000 тысячи, а на вкатывании — на 3000. А у него всё идёт в обратную сторону. В июне они заехали на 2000 метров в Бельмекене, в августе в Сочи на 1300. Крючков говорит, что ему нужно гемоглобин было поднять, но это так не делается. Когда тренеры отчитывались, больше всего вопросов было к Крючкову и на них он ответить не мог. Я понимаю, что он сильный специалист-теоретик, изучал много методик, в то числе и как тренируются скандинавские спортсмены, но практического опыта у него не было, а ему сразу дали лучшего спортсмена.

Наше мнение



Александр Круглов, обозреватель «Чемпионата»



— Перед стартом сезона Антон справедливо высказывал сомнения в тренерском эксперименте и в том, что он может потерять взрывную силу. В итоге в поисках лучшего перед Олимпиадой, он потерял то хорошее, что у него было, а именно скоростную выносливость и взрывную силу на последнем круге. Первый звоночек был ещё в декабре во Франции, когда его едва не догнал Александр Логинов. При этом Антон был в хорошей форме. Проигрывал он на последнем круге и в излюбленном Антхольце. На фоне общей усталости проблема и вовсе стала катастрофической. Но главная беда в том, что Антон продолжает верить своему тренеру и предпочитает конкурентным тренировкам зону комфорта. Об ошибочности выбранного пути говорит и полная деградация Волкова как гонщика в этом сезоне.