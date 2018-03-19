Привалов: Сборная России по биатлону в такой глубокой яме, что стыдно смотреть

«Люди перестали нормально тренироваться. В этом году буквально вся команда перегружена. Не знаю, что они делали, но выглядят, как загнанные лошади. Могу предполагать, что перебрали с интенсивной скоростно-силовой работой, при этом в подготовительном периоде не выполнили нормальных объёмов. Чтобы говорить конкретно, нужно смотреть их планы.

В своё время я просил, чтобы в программу чемпионатов России включили кросс. Они это сделали, но почти никто из «сборников» не побежал. Почему? У них колени болят. А потом кросс вообще исключили. Вся подготовка построена на лыжероллерах. И на эти грабли мы наступаем из года в год. Я объяснял это Кравцову на тренерском совете, предлагал свою помощь, но дальше слов не зашло. А в этом году они ещё усугубили. Команда находится в такой глубокой яме, что стыдно смотреть, — сказал Привалов корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.