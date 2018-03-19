Привалов: Сборная России по биатлону в такой глубокой яме, что стыдно смотреть
Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил нынешнее состояние российских биатлонистов.
Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил нынешнее состояние российских биатлонистов.
«Люди перестали нормально тренироваться. В этом году буквально вся команда перегружена. Не знаю, что они делали, но выглядят, как загнанные лошади. Могу предполагать, что перебрали с интенсивной
В своё время я просил, чтобы в программу чемпионатов России включили кросс. Они это сделали, но почти никто из «сборников» не побежал. Почему? У них колени болят. А потом кросс вообще исключили. Вся подготовка построена на лыжероллерах. И на эти грабли мы наступаем из года в год. Я объяснял это Кравцову на тренерском совете, предлагал свою помощь, но дальше слов не зашло. А в этом году они ещё усугубили. Команда находится в такой глубокой яме, что стыдно смотреть, — сказал Привалов корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.