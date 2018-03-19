Последствия болезни не позволят биатлонистке Акимовой выступить в Тюмени

Источник: РИА "Новости"

Акимова после выступления на Олимпийских играх в Пхёнчхане заболела, что не позволило ей выступить на этапах Кубка мира в финском Контиолахти и в норвежском Холменколлене.

«Таня Акимова не сможет поехать в Тюмень. Болезнь отступила, но она протекала очень долго, поэтому она не в том состоянии, чтобы выступать на столь высоком уровне», — сказал Коновалов.

Во время Игр в Пхёнчхане Акимова, которая, несмотря на пропуск двух этапов продолжает оставаться второй после Екатерины Юрловой-Перхт россиянкой в общем зачете Кубка мира (34-е место), заявила, что утратила доверие к системе тренировок, которую предлагают специалисты женской национальной команды. В этой связи спортсменка позже выступила с заявлением, что пропускает этапы по причине вирусного заболевания и призвала не искать других причин.