Он работал на баскетбольном матче США - СССР судьей-хронометристом.
25-летняя канадская биатлонистка Рэнсом завершила карьеру
25-летняя канадская биатлонистка Джулия Рэнсом приняла решение завершить карьеру.
25-летняя канадская биатлонистка Джулия Рэнсом приняла решение завершить карьеру.
В прошедшей накануне гонке преследования на этапе Кубка мира в Хольменколлене она стала 51-й.
«У меня были гонки получше, но в этой я просто получала удовольствие. Я улыбалась, на трассе были мои подруги, всё было замечательно!
Я поступила в университет. Хочу стать стоматологом или
Рэнсом дебютировала в Кубке мира в 2014 году. Лучшим личным результатом спортсменки стали два девятых места, которые Джулия заняла в этом сезоне.