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12:57 (мск), источник: Чемпионат.com

25-летняя канадская биатлонистка Рэнсом завершила карьеру

25-летняя канадская биатлонистка Джулия Рэнсом приняла решение завершить карьеру.

В прошедшей накануне гонке преследования на этапе Кубка мира в Хольменколлене она стала 51-й.

«У меня были гонки получше, но в этой я просто получала удовольствие. Я улыбалась, на трассе были мои подруги, всё было замечательно!

Я поступила в университет. Хочу стать стоматологом или заняться-то чем-то другим из медицины — ещё не решила. Впереди — 8−12 лет учёбы, — цитирует Рэнсом Faster Skier.

Рэнсом дебютировала в Кубке мира в 2014 году. Лучшим личным результатом спортсменки стали два девятых места, которые Джулия заняла в этом сезоне.

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