Американские биатлонисты Бэйли и Бурк завершили карьеру

Источник: РИА "Новости"

«Я изначально планировал выступать до 2006 года. Я хотел попасть в состав сборной на Олимпиаду, а затем двигаться дальше. Очень рад, что тогда всё не закончилось, потому что биатлон — это не только Олимпиада.

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Я честно могу признаться, что биатлон сделал мою жизнь лучше. Мне повезло познакомиться с этим видом спорта много лет назад. С тех пор это было словно путешествие на диких американских горках, — цитирует 36-летнего Бэйли Faster Skier.