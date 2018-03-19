Американские биатлонисты Бэйли и Бурк завершили карьеру

«Я изначально планировал выступать до 2006 года. Я хотел попасть в состав сборной на Олимпиаду, а затем двигаться дальше. Очень рад, что тогда всё не закончилось, потому что биатлон — это не только Олимпиада.
Я честно могу признаться, что биатлон сделал мою жизнь лучше. Мне повезло познакомиться с этим видом спорта много лет назад. С тех пор это было словно путешествие на диких американских горках, — цитирует 36-летнего Бэйли Faster Skier.
«В каком-то качестве я в биатлоне всё равно останусь. Хотелось бы думать, что за 14 лет в Кубке мира я многому научился и сделал немало правильных вещей. Конечно, я и ошибался много. Теперь хотелось бы передать этот опыт следующему поколению», — сказал 36-летний Бурк.