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11:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Американские биатлонисты Бэйли и Бурк завершили карьеру

Чемпион мира 2017 года в индивидуальной гонке американец Лоуэлл Бэйли и его соотечественник, серебряный призёр чемпионата мира 2013 года в индивидуальной гонке Тим Бурк объявили о завершении карьеры по окончании этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.

Источник: РИА "Новости"

«Я изначально планировал выступать до 2006 года. Я хотел попасть в состав сборной на Олимпиаду, а затем двигаться дальше. Очень рад, что тогда всё не закончилось, потому что биатлон — это не только Олимпиада.

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Я честно могу признаться, что биатлон сделал мою жизнь лучше. Мне повезло познакомиться с этим видом спорта много лет назад. С тех пор это было словно путешествие на диких американских горках, — цитирует 36-летнего Бэйли Faster Skier.

«В каком-то качестве я в биатлоне всё равно останусь. Хотелось бы думать, что за 14 лет в Кубке мира я многому научился и сделал немало правильных вещей. Конечно, я и ошибался много. Теперь хотелось бы передать этот опыт следующему поколению», — сказал 36-летний Бурк.

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