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10:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

То, что тренер прописал. Акимову не взяли и в Тюмень

Участнице Олимпиады в Пхенчхане Татьяне Акимовой окончательно закрыли дверь в сборную.

Источник: Reuters

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды на заключительный этап Кубка мира в Тюмени. По названным именам можно делать какие-то выводы. Один из них очевиден — тренеры не простили одной из спортсменок резкие слова в свой адрес.

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МОЖЕШЬ ДОМА СИДЕТЬ

Несколько лет назад полузащитник сборной России по футболу Роман Широков сказал универсальную фразу: «Можешь дома сидеть». Так он ответил фанату питерского «Зенита» в аэропорту Казани, когда услышал упреки в свой адрес. Фразы Широкова ушли в народ и стали крылатыми. Одна из них теперь совершенно точно подходит к ситуации с Татьяной Акимовой. В прошлом сезоне — победа и подиум на этапах Кубка мира, в нынешнем — упреки в адрес тренерского штаба и исключение из сборной. Никак иначе объяснить отсутствие Акимовой на домашнем этапе Кубка мира уже не получается.

Она не поехала в Контиолахти после Олимпиады — в СБР объяснили тем, что спортсменке нужно отдохнуть. Она не поехала в Холменколлен — в СБР объяснили тем, что она простудилась и заболела. Теперь она не едет в Тюмень — форму не набрала после болезни? Это не защита Акимовой. Татьяна прекрасно знала, на что идет, когда обвинила тренеров сборной во всех своих неудачах. По итогам сезона за результат в любом случае будут отвечать тренеры. Просто можно уже не придумывать какие-то глупые объяснения, а прямо сказать, что Акимова должна готовиться к чемпионату России, а не к Кубку мира, и у тренерского штаба есть свое видение состава. «Можешь дома сидеть» — было бы честно.

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КАКИЕ ВОПРОСЫ? СПОРТИВНЫЙ ПРИНЦИП

Состав женской сборной России в Тюмени будет тем же, что и на двух предыдущих этапах плюс по квоте Кубка IBU Кристина Резцова и Ирина Услугина. В приглашении этих двух девушек все по спортивному принципу — они заработали свое место на домашнем этапе выступлениями на Кубке IBU в течение всего сезона.

Больше вопросов вызывает присутствие в команде откровенно не тянущих Виктории Сливко и Светланы Мироновой. Девушки очень слабо выступили в Холменколлене, не сумев пробиться в гонку преследования. Сливко и в эстафете пробежала неудачно. С другой стороны, если бесконечно делать изменения в составе, будет только хуже. Сливко и Миронова чувствуют поддержку, и это должно сказаться на их моральном состоянии и уверенности.

В Тюмени женская сборная может выставлять на спринт семерых спортсменок, а уж кто пробьется в пасьют и масс-старт, только результаты гонок покажут. Во всяком случае, в женской команде не будет лишних людей, как в мужской.

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ДВОЕ ЛИШНИХ

Тренерский штаб мужской сборной пригласил в Тюмень 10 человек, при том что стартовать в спринте (и теоретически в пасьюте) могут только восемь. Из того состава, что был в Холменколлене, тренеры убрали Матвея Елисеева, который весь сезон искал форму, да так и не нашел. Он был слабейшим в команде, и на домашнем этапе Кубка мира не выступит.

По дополнительной квоте c Кубка IBU в состав попали Алексей Слепов и Петр Пащенко, а также тренеры решили пригласить Игоря Малиновского и Эдуарда Латыпова и вернули в состав Александра Логинова — к счастью, в Тюмень ему виза не нужна.

И получается, что на спринт двоих заявить нельзя. Если тренеры дадут отдохнуть Антону Шипулину и Антону Бабикову, которые гарантированно попадают в масс-старт — одно дело, тогда в итоге в гонках поучаствуют все. Но готов ли, например, сам Шипулин, который борется за третье место в тотале, добровольно лишиться важнейших очков? Если не выпускать на спринт Малиновского и Латыпова (универсальное объяснение «дать подышать воздухом Кубка мира» уже заготовлено), тогда зачем их вообще приглашать?

Каким бы ни было решение по тому, кто будет стартовать, оно не может не затронуть чьих-то интересов. Всего этого можно было избежать, ограничившись приглашением восьми спортсменов и не ломать голову. А так — обиды и критика будут неизбежны.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ РОССИИ В ТЮМЕНИ

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ирина Услугина.

РАСПИСАНИЕ ГОНОК В ТЮМЕНИ

22 марта. Спринт, мужчины
23 марта. Спринт, женщины
24 марта. Гонки преследования. Мужчины, женщины
25 марта. Масс-старты. Мужчины, женщины.

АНДРЕЙ ШИТИХИН

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