То, что тренер прописал. Акимову не взяли и в Тюмень
Участнице Олимпиады в Пхенчхане Татьяне Акимовой окончательно закрыли дверь в сборную.
Участнице Олимпиады в Пхенчхане Татьяне Акимовой окончательно закрыли дверь в сборную.
Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды на заключительный этап Кубка мира в Тюмени. По названным именам можно делать
МОЖЕШЬ ДОМА СИДЕТЬ
Несколько лет назад полузащитник сборной России по футболу Роман Широков сказал универсальную фразу: «Можешь дома сидеть». Так он ответил фанату питерского «Зенита» в аэропорту Казани, когда услышал упреки в свой адрес. Фразы Широкова ушли в народ и стали крылатыми. Одна из них теперь совершенно точно подходит к ситуации с Татьяной Акимовой. В прошлом сезоне — победа и подиум на этапах Кубка мира, в нынешнем — упреки в адрес тренерского штаба и исключение из сборной. Никак иначе объяснить отсутствие Акимовой на домашнем этапе Кубка мира уже не получается.
Она не поехала в Контиолахти после Олимпиады — в СБР объяснили тем, что спортсменке нужно отдохнуть. Она не поехала в Холменколлен — в СБР объяснили тем, что она простудилась и заболела. Теперь она не едет в Тюмень — форму не набрала после болезни? Это не защита Акимовой. Татьяна прекрасно знала, на что идет, когда обвинила тренеров сборной во всех своих неудачах. По итогам сезона за результат в любом случае будут отвечать тренеры. Просто можно уже не придумывать
КАКИЕ ВОПРОСЫ? СПОРТИВНЫЙ ПРИНЦИП
Состав женской сборной России в Тюмени будет тем же, что и на двух предыдущих этапах плюс по квоте Кубка IBU Кристина Резцова и Ирина Услугина. В приглашении этих двух девушек все по спортивному принципу — они заработали свое место на домашнем этапе выступлениями на Кубке IBU в течение всего сезона.
Больше вопросов вызывает присутствие в команде откровенно не тянущих Виктории Сливко и Светланы Мироновой. Девушки очень слабо выступили в Холменколлене, не сумев пробиться в гонку преследования. Сливко и в эстафете пробежала неудачно. С другой стороны, если бесконечно делать изменения в составе, будет только хуже. Сливко и Миронова чувствуют поддержку, и это должно сказаться на их моральном состоянии и уверенности.
В Тюмени женская сборная может выставлять на спринт семерых спортсменок, а уж кто пробьется в пасьют и
ДВОЕ ЛИШНИХ
Тренерский штаб мужской сборной пригласил в Тюмень 10 человек, при том что стартовать в спринте (и теоретически в пасьюте) могут только восемь. Из того состава, что был в Холменколлене, тренеры убрали Матвея Елисеева, который весь сезон искал форму, да так и не нашел. Он был слабейшим в команде, и на домашнем этапе Кубка мира не выступит.
По дополнительной квоте c Кубка IBU в состав попали Алексей Слепов и Петр Пащенко, а также тренеры решили пригласить Игоря Малиновского и Эдуарда Латыпова и вернули в состав Александра Логинова — к счастью, в Тюмень ему виза не нужна.
И получается, что на спринт двоих заявить нельзя. Если тренеры дадут отдохнуть Антону Шипулину и Антону Бабикову, которые гарантированно попадают в
ЗАЯВКА СБОРНОЙ РОССИИ В ТЮМЕНИ
Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов.
Женщины: Екатерина
РАСПИСАНИЕ ГОНОК В ТЮМЕНИ
22 марта. Спринт, мужчины
23 марта. Спринт, женщины
24 марта. Гонки преследования. Мужчины, женщины
25 марта.
АНДРЕЙ ШИТИХИН