Губерниев: Шипулин — дикий самоед, что ему здорово мешает, но другого у нас нет

«Невзирая на все трудности, споры и замечания в российском биатлоне, в марте заметна биатлонная команда. Ребята стали нежнее и трепетнее относиться друг к другу. Мы записали прекрасное интервью с Максимом Цветковым. Антон Шипулин опять расстраивается. На пьедестале после эстафеты он стоял мрачнее тучи. Он дикий самоед, что ему здорово мешает, но другого Шипулина у нас нет. Это наш лидер. Теперь у нас в команде есть лидер и есть капитан. Цветков сразу как-то повзрослел и помудрел за последние несколько недель. Ребята молодцы, что завоевали бронзовую медаль. Конечно, я болел за серебро, но австрийцы заслужили стать вторыми. В женской команде Кайшева дважды была восьмой, что тоже хорошо.

Нужно быть совсем не понимающим в биатлоне человеком, чтобы критиковать Антона Шипулина. Спасибо, что он у нас вообще есть. Человек, который выступает долгое время на высочайшем уровне. Это спорт высших достижений! Я благодарен за все положительные моменты, которые дарит нам Антон. Есть вещи, которые получаются, есть которые не получаются. Соперники тоже не дремлют, и Эберхард — один из лучших лыжников в биатлонной элите. Антон готовился к Олимпиаде, но сейчас у него объективный спад, о котором он предупреждал. Эмоционально он подвержен таким колебаниям, но настраивается и борется, ведёт за собой остальных. Конечно, Шипулин нужен российскому спорту и российскому биатлону, — написал Губерниев.