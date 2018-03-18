Определён состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Тюмени

Соревнования в Тюмени пройдут с 22 по 25 марта, сообщает пресс-служба СБР.
Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов.
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ирина Услугина.
Пащенко, Слепов, Услугина и Резцова получили дополнительные квоты на заключительный этап Кубка мира за счет попадания в топ-10 общего зачета Кубка IBU.