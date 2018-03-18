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18 марта, источник: Чемпионат.com

Определён состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Тюмени

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды на этап Кубка мира в Тюмени.

Источник: РИА "Новости"

Соревнования в Тюмени пройдут с 22 по 25 марта, сообщает пресс-служба СБР.

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ирина Услугина.

Пащенко, Слепов, Услугина и Резцова получили дополнительные квоты на заключительный этап Кубка мира за счет попадания в топ-10 общего зачета Кубка IBU.

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