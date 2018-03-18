Домрачева, Кузьмина, Фролина: разборки в Холменколлене
Сразу три биатлонистки, имевших в прошлом отношение к России, попали в топ-6 гонки преследования на этапе Кубка мира в Норвегии.
Сразу три биатлонистки, имевших в прошлом отношение к России, попали в топ-6 гонки преследования на этапе Кубка мира в Норвегии.
УСПЕХ
Дарья Домрачева стала победительницей гонки преследования в Холменколлене. Белорусская спортсменка на последнем круге сумела убежать от Анастасии Кузьминой из Словакии — после заключительной стрельбы они ушли на дистанцию вместе. Как выяснилось, сил больше осталось у Домрачевой. Что неудивительно — все же она пробежала на два штрафных круга меньше.
До этого она праздновала успех в спринтерских гонках в Хохфильцене и Контиолахти, а также
Помимо Кузьминой и Домрачевой в топ-6 оказалась и еще одна биатлонистка, имеющая отношение к России — Анна Фролина, в девичестве Булыгина, ныне выступающая за Корею. Такой вот день бывших.
ГЛОБУС
Несмотря на поражение — а проиграть на заключительном круге это, как ни крути, поражение — Кузьмина может быть довольна.
Предыдущий этап в Контиолахти Кузьмина провела невразумительно — 30-е место в спринте и 16-е в
Победа в Кубке мира стала бы для представительницы Словакии отличным завершением великолепного сезона (а, быть может, и карьеры). Тем более что Большим хрустальным глобусом она еще не владела.
НАШИ
Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, показавшая 8-й результат — тот же, что был у нее и в спринте. Это неплохо и наталкивает на следующую простую и очевидную мысль — даже самому талантливому юниору нужно время, чтобы привыкнуть к Кубку мира. К скоростям, трассам, соперникам, атмосфере. Кайшева начала регулярно выступать с Нового года, съездила на Олимпиаду — и вот пошли результаты. Пока не медали, и даже не цветы, но все же.
По чистой скорости у Кайшевой, кстати, не такой уж и плохой 17-й результат — 39,2 секунды отставания от Мякяряйнен, ставшей лучшей по этому показателю. Она пробежала, быстрее, чем, скажем, бронзовый призер Сьюзен Данкли, итальянка Лиза Витоцци, немка Франциска Хильдебранд или норвежка Тириль Экхофф. Хочется верить, что прогресс Кайшевой продолжится. И в Тюмени, и в следующем сезоне, какие бы изменения не произошли в российском биатлоне.
Екатерину
ПРОЩАНИЕ
Последнюю гонку в карьере на Кубке мира провела француженка Мари
Тем более что своей главной цели — попасть на Олимпиаду и взять там медаль — Абер достигла. И не просто взяла, а стала чемпионкой в смешанной эстафете. После этого с чистой совестью можно и на покой, тем более когда у тебя подрастает маленький ребенок.
Да и прощение у четырехкратной чемпионки мира вышло красивым — накануне она победила в составе эстафетной команды.
Кубок мира. Женщины. Общий зачет
1 (1). Анастасия Кузьмина (Словакия) — 727 (+54). 2 (2). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 686 (+19). 3 (3). Дарья Домрачева (Белоруссия) — 641 (+60). 4 (4). Лаура Дальмайер (Германия) — 615 (+36). 5 (5). Доротея Вирер (Италия) — 600 (+30). 6 (6). Вероника Виткова (Чехия) — 545 (+32)… 14 (15). Екатерина
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|18.03.2018, 14:00
|Холменколлен (Норвегия)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|30.37,4
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+09,2
|3
|Сьюзен Данкли
|США
|+29,5
|4
|Фуюко Татизаки
|Япония
|+37,4
|5
|Юлия Джима
|Украина
|+46,8
|6
|Анна Фролина
|Южная Корея
|+49,2
|7
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+50,2
|8
|Ульяна КАЙШЕВА
|Россия
|+52,8
|9
|Вероника Виткова
|Чехия
|+53,5
|10
|Ванесса Хинц
|Германия
|+54,5