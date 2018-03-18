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21:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Домрачева, Кузьмина, Фролина: разборки в Холменколлене

Сразу три биатлонистки, имевших в прошлом отношение к России, попали в топ-6 гонки преследования на этапе Кубка мира в Норвегии.

Источник: Спорт-Экспресс

УСПЕХ

Дарья Домрачева стала победительницей гонки преследования в Холменколлене. Белорусская спортсменка на последнем круге сумела убежать от Анастасии Кузьминой из Словакии — после заключительной стрельбы они ушли на дистанцию вместе. Как выяснилось, сил больше осталось у Домрачевой. Что неудивительно — все же она пробежала на два штрафных круга меньше.

Для Домрачевой это четвертая победа в нынешнем сезоне.

До этого она праздновала успех в спринтерских гонках в Хохфильцене и Контиолахти, а также масс-старте в Антерсельве. Наверное, выиграть в Норвегии, на родине мужа Оле Эйнара Бьорндалена, было особенно приятно. Тем более что в супруг не блеснул — по итогам мужского спринта он в гонку преследования не попал.

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Помимо Кузьминой и Домрачевой в топ-6 оказалась и еще одна биатлонистка, имеющая отношение к России — Анна Фролина, в девичестве Булыгина, ныне выступающая за Корею. Такой вот день бывших.

ГЛОБУС

Несмотря на поражение — а проиграть на заключительном круге это, как ни крути, поражение — Кузьмина может быть довольна. Во-первых, она все же попала на пьедестал. А, во-вторых, упрочила лидерство в общем зачете Кубка мира, который еще никогда не выигрывала.

Предыдущий этап в Контиолахти Кузьмина провела невразумительно — 30-е место в спринте и 16-е в масс-старте. Отставание от лидера — Кайсы Мякяряйнен из Финляндии — выросло до 53 очков. Но после Холменколлена все перевернулось. На этот раз уже Мякяряйнен провалилась — 40-е место в спринте и 22-е в преследовании. И теперь Кузьмина опережает финку на 41 очко за три гонки до конца.

Победа в Кубке мира стала бы для представительницы Словакии отличным завершением великолепного сезона (а, быть может, и карьеры). Тем более что Большим хрустальным глобусом она еще не владела.

НАШИ

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, показавшая 8-й результат — тот же, что был у нее и в спринте. Это неплохо и наталкивает на следующую простую и очевидную мысль — даже самому талантливому юниору нужно время, чтобы привыкнуть к Кубку мира. К скоростям, трассам, соперникам, атмосфере. Кайшева начала регулярно выступать с Нового года, съездила на Олимпиаду — и вот пошли результаты. Пока не медали, и даже не цветы, но все же.

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По чистой скорости у Кайшевой, кстати, не такой уж и плохой 17-й результат — 39,2 секунды отставания от Мякяряйнен, ставшей лучшей по этому показателю. Она пробежала, быстрее, чем, скажем, бронзовый призер Сьюзен Данкли, итальянка Лиза Витоцци, немка Франциска Хильдебранд или норвежка Тириль Экхофф. Хочется верить, что прогресс Кайшевой продолжится. И в Тюмени, и в следующем сезоне, какие бы изменения не произошли в российском биатлоне.

Екатерину Юрлову-Перхт подвела стрельба стоя — все четыре своих промаха она допустила именно там.

ПРОЩАНИЕ

Последнюю гонку в карьере на Кубке мира провела француженка Мари Дорен-Абер, объявившая о завершении карьеры. В Тюмень она не полетит. Абер не делала громких заявлений, как чехи или американцы, да, думается, и не в этом дело. Просто путешествие в Сибирь в конце тяжелого сезона слишком утомительно, а каких-то задач перед француженкой не стоит — в Кубке мира она ни за что не борется.

Тем более что своей главной цели — попасть на Олимпиаду и взять там медаль — Абер достигла. И не просто взяла, а стала чемпионкой в смешанной эстафете. После этого с чистой совестью можно и на покой, тем более когда у тебя подрастает маленький ребенок.

Да и прощение у четырехкратной чемпионки мира вышло красивым — накануне она победила в составе эстафетной команды.

Кубок мира. Женщины. Общий зачет
1 (1). Анастасия Кузьмина (Словакия) — 727 (+54). 2 (2). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 686 (+19). 3 (3). Дарья Домрачева (Белоруссия) — 641 (+60). 4 (4). Лаура Дальмайер (Германия) — 615 (+36). 5 (5). Доротея Вирер (Италия) — 600 (+30). 6 (6). Вероника Виткова (Чехия) — 545 (+32)… 14 (15). Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) — 430 (+17)… 35 (33). Татьяна АКИМОВА (Россия) — 166 (0)… 45 (44). Дарья ВИРОЛАЙНЕН (Россия) — 110 (+11)… 50 (60). Ульяна КАЙШЕВА (Россия) — 84 (+34)… 65 (65). Виктория СЛИВКО (Россия) — 33 (0)… 67 (66). Светлана МИРОНОВА (Россия) — 32 (0)… 84 (83). Ольга ПОДЧУФАРОВА (Россия) — 9 (0)… 92 (92). Ирина УСЛУГИНА (Россия) — 3 (0).

1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Данкли С.
США
18.03.2018, 14:00 Холменколлен (Норвегия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 30.37,4
2 Анастасия Кузьмина Словакия +09,2
3 Сьюзен Данкли США +29,5
4 Фуюко Татизаки Япония +37,4
5 Юлия Джима Украина +46,8
6 Анна Фролина Южная Корея +49,2
7 Лаура Дальмайер Германия +50,2
8 Ульяна КАЙШЕВА Россия +52,8
9 Вероника Виткова Чехия +53,5
10 Ванесса Хинц Германия +54,5
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