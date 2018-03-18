Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Германии появились вопросы к ультиматуму Мэй в адрес России
Меркель сделала заявление по делу об отравлении Скрипаля
Тимати купил дочке сундук для игрушек за $68 тысяч
Стало известно, кто провез вещество, отравившее Скрипаля
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:45
Осло (Норвегия)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
14:00
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.03
Осло (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.03
Осло (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.03
Осло (Норвегия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Все события
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона
Такого финиша мы давно не видели. Кайшева — новый лидер сборной?
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Миддлтон в забавной шляпке на параде в честь Дня святого Патрика
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
20:01 (мск), источник: Р-Спорт

Цветков: Все поддержали Шипулина на финише эстафеты, никаких обид нет

Все поддержали российского биатлониста Антона Шипулина на финише эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, никаких обид на него нет, заявил другой участник гонки от России Максим Цветков.

Россияне заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Холменколлене. Шипулин, бежавший на четвертом этапе, некоторое время занимал второе место, но в концовке уступил австрийцу Юлиану Эберхарду.

«Антона все поддержали на финише. Мы понимаем, что Эберхард очень сильный. Он уже показывал это в Финляндии. Здесь сложно было что-то с ним сделать. Мы всё понимаем, и никаких обид нет, это даже не обговаривается. Команда отработала все этапы хорошо. Да, возможно, каждый мог чуть-чуть принести, добавить. Может, этих секундочек бы хватило. Но что было, то было. Все Антона поддержали, посоветовали на зацикливаться на этом и продолжать дальше работать», — сказал Цветков, которого цитирует официальный сайт Союза биатлонистов России.

Цветков, выступивший на первом этапе, отметил, что в настоящее время находится на пике физической формы.

«Я доволен результатом. Было напряжение на “стойке”. Большая группа лидеров пришла, все решалось на стрельбе. Я себя чувствовал более-менее комфортно сегодня на дистанции. Знал, что даже если возьму один дополнительный патрон, то смогу ребят догнать и не упущу лидеров. Поэтому было небольшое волнение на стрельбе, но знал, что на дистанции если что смогу исправить свои ошибки. Сейчас ногами безусловно лучшая форма за сезон», — добавил он.

1.
Норвегия
2.
Австрия
3.
Россия
18.03.2018, 16:45 Холменколлен (Норвегия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л`Абе-Лунн, Тарьей Бе, Йоханнес Бе 01:13.13,7
2 Австрия Доминик Ландертингер, Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард +50,3
3 Россия Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Дмитрий МАЛЫШКО, Антон ШИПУЛИН +56,9
4 Швеция Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +01.05,8
5 Германия Эрик Лессер, Симон Шемп, Роман Рес, Арнд Пайффер +01.29,4
6 Франция Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе +01.58,5
7 США Лоуэлл Бэйли, Шон Догерти, Тим Берк, Лейф Нордгрен +02.01,5
8 Беларусь Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов +02.10,4
9 Словения Клемен Бауэр, Яков Фак, Миха Довжан, Матей Дриновец +02.23,8
10 Чехия Ондржей Моравец, Михал Крчмарж, Ярослав Соукуп, Адам Вацлавик +03.04,6
Смотреть полные результаты гонки

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 Фигуристка Сотникова: смотря турниры, готова биться головой о стену
Казахстанская модель Анна Шарипова, вдохновляющая чемпиона мира по футболу. Фото
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона
Такого финиша мы давно не видели. Кайшева — новый лидер сборной?
Черчесов: Я рад, что Дзюба здоров
Большунов победил в гонке преследования на этапе КМ в Фалуне
Неймар потребовал у ПСЖ миллионы
4 гола за 22 минуты. Икарди – наркотик «Интера»
Тренер ФК «Зенит» заявил, что хотел бы вновь поработать в Англии
Новости
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь