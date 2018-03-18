Цветков: Все поддержали Шипулина на финише эстафеты, никаких обид нет

«Антона все поддержали на финише. Мы понимаем, что Эберхард очень сильный. Он уже показывал это в Финляндии. Здесь сложно было что-то с ним сделать. Мы всё понимаем, и никаких обид нет, это даже не обговаривается. Команда отработала все этапы хорошо. Да, возможно, каждый мог чуть-чуть принести, добавить. Может, этих секундочек бы хватило. Но что было, то было. Все Антона поддержали, посоветовали на зацикливаться на этом и продолжать дальше работать», — сказал Цветков, которого цитирует официальный сайт Союза биатлонистов России.