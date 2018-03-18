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18:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Опять бронза. Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона

Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим.

Источник: РИА "Новости"

Все в строю, кроме Фуркада

В олимпийском биатлонном сезоне мужская сборная в эстафетах на этапах Кубка мира шла по восходящей. В первой гонке было удручающее восьмое место, но потом наметился прогресс — четвёртая и третья позиции. Трудно сказать, как могла бы наша сборная выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане — попробовать нам не дали. Однако с учётом весенних результатов можно было надеяться, что в заключительной эстафете сезона российские спортсмены продолжат восходящий тренд и закончат спортивный год на пьедестале почёта и с медалями в руках.

Состав сборной России был сильнейшим на текущий момент — Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. По Цветкову и Малышко вопросов не было — в марте в Скандинавии они выглядят великолепно. Шипулину на последнем этапе альтернативы по-прежнему нет, а вот по Бабикову у тренерского штаба наверняка были сомнения. Антон сейчас находится не в лучшей форме, но заменить его мог только Евгений Гараничев, который, как всем известно, с эстафетными гонками не дружит. И, очевидно, тренеры решили не рисковать.

Все команды, за исключением одной, выставили на гонку сильнейшие составе. Из общего ряда выбивалась только сборная Франции: Мартен Фуркад решил отдохнуть перед решающей схваткой за Большой хрустальный глобус.

Но все остальные были в строю: Йоханнес Бё замыкал эстафетный квартет сборной Норвегии и, конечно, надеялся прийти к финишу первым. Пайффер и Шемпп готовились сокрушать соперников сборной Германии. Шведы хотели показать, что успех на Олимпиаде не был случайностью, а Хофер и Фак собирались выжать из себя все соки, ради того, чтобы команды Италии и Словении забрались повыше и добрались до медалей.

Атака Цветкова

На первом круге биатлонисты привычно шли плотной группой. Вырваться вперёд и полидировать попытались двое: швед Понсилуома и словенец Бауэр. Последний решил покрасоваться перед камерами и зрителями уже на подходе к огневому рубежу и не прогадал: первым лёг на коврик, начал вести огонь, закрыл все мишени и помчался на второй круг — опять первым. За ним в десяти секундах — ещё восемь спортсменов, включая и Максима Цветкова, который отправил в цель все пять выстрелов. Практически всем фаворитам первая стрельба удалась: исключением стали французы — Эмильен Жаклен стрелял не только медленно, но и неточно — 23-е место.

Цветков играючи сократил отставание от Бауэра с шести секунд до одной. Подтянулись к лидерам и все остальные: восемь сборных спрессовались в две секунды на подходе к «стойке», а в целом группа претендентов на лидерство насчитывала 11 команд. В такой ситуации важно было точно стрелять, и с этим справились четверо: норвежец Биркеланд, швейцарец Вегер, украинец Прима и, к радости российских болельщиков, Максим Цветков. Однако неподалёку были ещё пятеро биатлонистов, желающих подняться повыше. Но Цветков не оборонялся, а атаковал: к отметке 5,9 км он ускорился и вышел на первое место. Сохранить лидерство и небольшой просвет Цветкову не удалось, однако Бабиков получил эстафету вторым — менее чем в двух секундах от немца.

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Выбивающий промах

Бабиков зубами вцепился в Шемппа и вместе с ним бежал вплоть до огневого рубежа. Чуть поодаль — в пяти-семи секундах держались ещё три спортсмена — норвежец Л’Абе-Лунд, швейцарец Финелло и украинец Ткаленко. Все остальные отставали от лидеров на 20 секунд и более. Впрочем, ведущая пара приблизиться к себе не позволила. Антон Бабиков был безупречен и возглавил гонку, а Шемпп отработал «из шести» и помчался в погоню за российским атлетом. Украина, Словения и Италия организовали локальную схватку за третье место. Норвежец промахнулся дважды и стал шестым. Французы усилиями Дестьё выкарабкались на 11-е место.

Опытный Шемпп предсказуемо приблизился к Бабикову — десяти секунд будто бы не бывало. Итальянец, словенец и норвежец на подходе к «стойке» спины немца и россиянина увидели — отставание сократилось до шести-семи секунд. По стрельбищу гулял лёгкий ветерок, однако спортсмены первой пятёрки на всех допустил два промаха: Якову Факу и Антону Бабикову эти ошибки стоили места в тройке. А на виртуальном пьедестале по ходу третьего круга оказались Шемпп, Л’Абе-Лунд и Хофер. Впрочем, вся пятёрка была рядом — в пределах десяти секунд.

Малышко сыграл ва-банк. И выиграл

К сожалению, Бабиков на третьем этапе с темпом лидеров не справился. Л’Абе-Лунд, Хофер и Шемпп передали эстафету почти одновременно, Фак — в девяти секундах, а Бабиков — в 25. Впрочем, радовало то, что к пятому месту, занимаемому сборной России, никто больше не претендовал, и Дмитрий Малышко мог чувствовать себя относительно спокойно — идти в удобном темпе и стрелять, не отвлекаясь на конкурентов. Дмитрий решил пуститься в погоню и ошибся: два промаха на «лёжке» превратили 20 секунд отставания в 38, и в спину ему дышали американец, австриец и швед. А в группе лидеров вперёд вырвался итальянец Виндиш. Немец Рес, допустив три промаха, напротив, выпал из тройки, но уверенно шёл четвёртым.

На втором круге Малышко решил снова сыграть на все деньги — опять пустился в погоню, не жалея ног. До стрельбища свою позицию в протоколе ему улучшить не удалось, но он вплотную подобрался к немцу и почти настиг словенца. Опередить и того, и другого, а вместе с ними и итальянца Малышко помогла идеальная стрельба — быстрая и точная. Российский спортсмен покинул стрельбище вторым, уступая только Тарьею Бё. Остались у Дмитрия силы и на третий круг: Бё был недосягаем, а от всех остальных россиянин оторвался. Антон Шипулин получил эстафету в 35 секундах позади Норвегии и в восьми перед Словенией, Германией и Швецией.

Без финишной интриги

Давно уже Малышко своим касанием не отправлял Антона Шипулина в гонку. Хотелось верить, что эта передача вновь станет хорошей приметой для сборной России. И первый круг смелые надежды болельщиков оправдал:

Шипулин держал высокий темп на дистанции и отрывался от своих преследователей, а на огневом рубеже закрыл все мишени без дополнительных патронов.

Йоханнес Бё делал всё безупречно, и его достать было невозможно, но второе место Шипулин держал прочно. На выходе с огневого рубежа в 11 секундах позади шёл швед Линдстрём. Далее- австриец Эберхард, словенец Дриновец и немец Пайффер — вот и все претенденты на награды.

Йоханнес Бё на родной земле, на глазах у своего короля всё делал безупречно — пять промахов, пять попаданий и как минимум минута преимущества. Бё мог позволить себе даже помахать рукой трибунам — победа была у Норвегии в кармане. А Шипулин вёл борьбу за серебро: отстреляв из шести, он сохранил 15 секунд преимущества перед Швецией и Австрией. А дальше Антону нужно было терпеть, терпеть и ещё раз терпеть. У Эберхарда сил осталось явно больше, чем у Линдстрёма, а потому он выбрался сначала на четвёртое место, а затем понемногу подобрался и к Шипулину. Серьёзной битвы за серебро не получилось: австриец довольно легко опередил россиянина. Было видно, как Антон пытался сопротивляться, но сил не хватило.

Бё подарил своей команде золотые медали, аудиенцию у короля Харальда и Хрустальный глобус, Эберхард позволил Австрии впервые в сезоне взобраться на пьедестал почёта. А Антон Шипулин удержал команду на пьедестале. Не будем забывать — что третье место и бронзовые награды — это повторение лучшего результат нашей мужской команды в текущем сезоне.

1.
Норвегия
2.
Австрия
3.
Россия
18.03.2018, 16:45 Холменколлен (Норвегия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л`Абе-Лунн, Тарьей Бе, Йоханнес Бе 01:13.13,7
2 Австрия Доминик Ландертингер, Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард +50,3
3 Россия Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Дмитрий МАЛЫШКО, Антон ШИПУЛИН +56,9
4 Швеция Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +01.05,8
5 Германия Эрик Лессер, Симон Шемп, Роман Рес, Арнд Пайффер +01.29,4
6 Франция Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе +01.58,5
7 США Лоуэлл Бэйли, Шон Догерти, Тим Берк, Лейф Нордгрен +02.01,5
8 Беларусь Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов +02.10,4
9 Словения Клемен Бауэр, Яков Фак, Миха Довжан, Матей Дриновец +02.23,8
10 Чехия Ондржей Моравец, Михал Крчмарж, Ярослав Соукуп, Адам Вацлавик +03.04,6
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