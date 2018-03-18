Бабиков: Промах? Услышал, как крикнул болельщик на русском, и сбился
Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление на втором этапе эстафеты на этапе Кубка мира в Норвегии.
Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление на втором этапе эстафеты на этапе Кубка мира в Норвегии.
«Конечно, сегодня не нужно было допускать промах, чтобы уйти с группой на последний круг и постараться терпеть за ними. Но
Шансы команды высокие, и я верю, что и Дима хорошо поработает последний круг, и Антон. Антон — это Антон. Мы всегда верим, и сегодня верю. Предстоит интересная борьба, и ещё ничего не решено относительно первого места. Всё возможно. Будем бороться до конца.
Провал Виндиша? Ну, у всех такие дела бывают. Сегодня вот он ошибся, к сожалению для его команды, к счастью — для нашей. Поэтому борьба становится ещё более интригующей, — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
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|18.03.2018, 16:45
|Холменколлен (Норвегия)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л`Абе-Лунн, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
|01:13.13,7
|2
|Австрия
|Доминик Ландертингер, Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард
|+50,3
|3
|Россия
|Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Дмитрий МАЛЫШКО, Антон ШИПУЛИН
|+56,9
|4
|Швеция
|Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|+01.05,8
|5
|Германия
|Эрик Лессер, Симон Шемп, Роман Рес, Арнд Пайффер
|+01.29,4
|6
|Франция
|Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе
|+01.58,5
|7
|США
|Лоуэлл Бэйли, Шон Догерти, Тим Берк, Лейф Нордгрен
|+02.01,5
|8
|Беларусь
|Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов
|+02.10,4
|9
|Словения
|Клемен Бауэр, Яков Фак, Миха Довжан, Матей Дриновец
|+02.23,8
|10
|Чехия
|Ондржей Моравец, Михал Крчмарж, Ярослав Соукуп, Адам Вацлавик
|+03.04,6