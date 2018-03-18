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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Бабиков: Промах? Услышал, как крикнул болельщик на русском, и сбился

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление на втором этапе эстафеты на этапе Кубка мира в Норвегии.

«Конечно, сегодня не нужно было допускать промах, чтобы уйти с группой на последний круг и постараться терпеть за ними. Но чуть-чуть сбился на втором выстреле. Признаю тот факт, что просто услышал, как крикнул болельщик на русском, и сбился. Но это, конечно, моя оплошность. Нельзя было этого допускать. Кто-то громко крикнул «С богом!», и я на это отвлёкся.

Шансы команды высокие, и я верю, что и Дима хорошо поработает последний круг, и Антон. Антон — это Антон. Мы всегда верим, и сегодня верю. Предстоит интересная борьба, и ещё ничего не решено относительно первого места. Всё возможно. Будем бороться до конца.

Провал Виндиша? Ну, у всех такие дела бывают. Сегодня вот он ошибся, к сожалению для его команды, к счастью — для нашей. Поэтому борьба становится ещё более интригующей, — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

1.
Норвегия
2.
Австрия
3.
Россия
18.03.2018, 16:45 Холменколлен (Норвегия) Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Норвегия Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л`Абе-Лунн, Тарьей Бе, Йоханнес Бе 01:13.13,7
2 Австрия Доминик Ландертингер, Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард +50,3
3 Россия Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ, Дмитрий МАЛЫШКО, Антон ШИПУЛИН +56,9
4 Швеция Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем +01.05,8
5 Германия Эрик Лессер, Симон Шемп, Роман Рес, Арнд Пайффер +01.29,4
6 Франция Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе +01.58,5
7 США Лоуэлл Бэйли, Шон Догерти, Тим Берк, Лейф Нордгрен +02.01,5
8 Беларусь Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов +02.10,4
9 Словения Клемен Бауэр, Яков Фак, Миха Довжан, Матей Дриновец +02.23,8
10 Чехия Ондржей Моравец, Михал Крчмарж, Ярослав Соукуп, Адам Вацлавик +03.04,6
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