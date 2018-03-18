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17:28 (мск), источник: Прессбол

Дарья Домрачева: Встреча с королем была неожиданной и приятной

По завершении выступлений в норвежском Холменколлене Дарья Домрачева рассказала о своих эмоциях после встречи с королем Норвегии, а также о том, как она настраивается на заключительный этап Кубка мира в Тюмени.

Источник: AP 2018

Встреча с королем для меня была очень неожиданной и приятной. Я очень много гонок провела в Холменколлене, и было много побед здесь. Но до этого не было победных гонок, на которых присутствовал король. Сегодня мне удалось подняться на трибуну к королевской особе. Это очень почетно и большая честь для меня. Здорово, что король Норвегии такой большой любитель и поклонник спорта и наслаждается нашими биатлонными баталиями.

Мне приятно видеть наших болельщиков с белорусскими флагами, приятно их радовать и приятно чувствовать поддержку местных трибун. Интересно, как они выкрикивают мое имя с норвежским акцентом. Это здорово и круто. Я понимаю, что я не одна этой дистанции.

Я люблю контактные гонки. Мне нравится и гонка преследования, и гонка с массовым стартом. Но также не менее любимыми для меня являются и спринт, и эстафета. Возможно, индивидуальная гонка пользуется не самой большой любовью биатлонистов из-за совсем длинной дистанции. Я люблю все гонки.

Я сейчас не думаю об очках в общем зачете, стараюсь настраиваться на каждый старт, на каждую гонку и фокусироваться на этом. Уже конец сезона, остается не так много сил, поэтому важно их не расплескивать на обдумывание очков, а направлять туда, куда нужно, — цитирует Домрачеву группа «Биатлон online» Вконтакте.

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