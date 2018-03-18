Бессеберг: Очень хочу знать критерии, по которым МОК приглашал россиян на Игры

«Все федерации по зимним олимпийским видам спорта отправили в адрес МОК одно общее письмо. Мы спросили, по каким критериям они решали, кого приглашать на Игры, а кого нет. Потому что все мы были удивлены, ведь очень многие спортсмены не попали в число приглашённых. Так что такое письмо перед Олимпиадой было. Мы получили общий ответ на наш запрос — мол, причины недопуска у всех разные.



Это всё, что мы могли сделать. Мы общались со многими федерациями и действительно надеялись получить конкретный список критериев, но нам его так и не предоставили. Проблема в том, что Олимпийские игры проводим не мы, а МОК, и он волен приглашать или не приглашать туда спортсменов на своё усмотрение. Максимум, что мы могли сделать, — это задать вопросы, на которые, впрочем, не получили ответы.



Никаких доказательств вины спортсменов я не видел. Поэтому комментировать мне нечего. Моя личная реакция? Я очень хочу знать критерии, по которым допускали российских спортсменов. Только тогда смогу сформировать какое-то мнение. Пока ничего не понимаю», — сказал Бессеберг в эфире программы «Биатлон с Дмитирем Губерниевым» на телеканала «Матч ТВ».