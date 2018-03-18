Шипулин: Российские биатлонисты выработали иммунитет от обвинений в применении допинга

По словам Шипулина, допинговый скандал и отстранение от Игр в Пхёнчхане, сказывающиеся на отношении к российским спортсменам в мире, уже не влияют на настрой россиян перед соревнованиями.

«У нас уже выработался некий иммунитет от этих ситуаций, и мы уже не обращаем внимания. Мы как солдаты на поле боя — выполняем свою работу, настраиваемся на каждую гонку с тем, чтобы максимально хорошо ее пройти. Понятно, что эмоционально в каких-то ситуациях очень тяжело сконцентрироваться, но мы не опускаем руки и делаем все, чтобы показать хороший результат», — сказал Шипулин, воспользовавшийся возможностью перед гонкой проголосовать на выборах президента РФ на территории российского посольства в Осло.

По словам собеседника агентства, с каждым годом конкуренция в биатлоне становится все больше и предсказать, кто окажется победителем в холменколленской эстафете крайне сложно.

«Наши основные конкуренты сегодня — норвежцы, немцы, чехи. Итальянцы тоже в этом году очень сильны в эстафете, хорошо выступают и австрийцы. Чтобы попасть на пьедестал нам надо будет очень хорошо постараться. В эстафетах главное всегда — это совокупность результата всей команды, так что мы должны пройти дистанцию ровно и, главное, хорошо отработать на рубежах», — добавил спортсмен.