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16:26 (мск), источник: ТАСС

Шипулин: Российские биатлонисты выработали иммунитет от обвинений в применении допинга

ОСЛО, 18 марта. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Российские биатлонисты сумели выработать психологический иммунитет от необоснованных обвинений в применении допинга и настроены на то, чтобы максимально хорошо выступить на заключительных этапах розыгрыша Кубка мира по биатлону. Об этом ТАСС заявил олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин, готовящийся к старту в биатлонной эстафете в норвежском Холменколлене.

По словам Шипулина, допинговый скандал и отстранение от Игр в Пхёнчхане, сказывающиеся на отношении к российским спортсменам в мире, уже не влияют на настрой россиян перед соревнованиями.

«У нас уже выработался некий иммунитет от этих ситуаций, и мы уже не обращаем внимания. Мы как солдаты на поле боя — выполняем свою работу, настраиваемся на каждую гонку с тем, чтобы максимально хорошо ее пройти. Понятно, что эмоционально в каких-то ситуациях очень тяжело сконцентрироваться, но мы не опускаем руки и делаем все, чтобы показать хороший результат», — сказал Шипулин, воспользовавшийся возможностью перед гонкой проголосовать на выборах президента РФ на территории российского посольства в Осло.

По словам собеседника агентства, с каждым годом конкуренция в биатлоне становится все больше и предсказать, кто окажется победителем в холменколленской эстафете крайне сложно.

«Наши основные конкуренты сегодня — норвежцы, немцы, чехи. Итальянцы тоже в этом году очень сильны в эстафете, хорошо выступают и австрийцы. Чтобы попасть на пьедестал нам надо будет очень хорошо постараться. В эстафетах главное всегда — это совокупность результата всей команды, так что мы должны пройти дистанцию ровно и, главное, хорошо отработать на рубежах», — добавил спортсмен.

Шипулин и другие члены сборной с нетерпением ждут заключительного этапа розыгрыша Кубка мира в Тюмени и уверены, что организаторы справятся со своими задачами на высшем уровне, а погода тоже не подкачает: «Надеюсь, [в Тюмени] все побегут в отличном настроении. Для меня главная задача — на отлично отработать последний этап сезона. Буду стараться, как и все остальные в команде».

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