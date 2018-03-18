Дарья Домрачева: 50 побед? Не загадываю так надолго вперед
Триумфатор гонки преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене Дарья Домрачева прокомментировала свою очередную победу.
Триумфатор гонки преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене Дарья Домрачева прокомментировала свою очередную победу.
В биатлоне всегда важна чистая стрельба, особенно на последнем рубеже. Не всегда это удается, но сегодня у меня получилось. К счастью, это дало мне возможность побороться за победу на последнем круге.
Борьба была очень упорной, все знают, какую форму показывает Анастасия с самого начала сезона. Сегодня она была не менее сильна. Я постаралась сделать все, что в моих силах, и решила попробовать атаковать на последнем подъеме.
Это ваша 32 победа в карьере. Вы нацеливаетесь на 50?
Я не загадываю так надолго вперед, стараясь сосредоточиться на гонках, которые провожу сейчас. Это конец сезона, и непросто сохранять силы для соревнований, — цитирует Домрачеву sports.ru.