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16:23 (мск), источник: Прессбол

Дарья Домрачева: 50 побед? Не загадываю так надолго вперед

Триумфатор гонки преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене Дарья Домрачева прокомментировала свою очередную победу.

Источник: РИА "Новости"

В биатлоне всегда важна чистая стрельба, особенно на последнем рубеже. Не всегда это удается, но сегодня у меня получилось. К счастью, это дало мне возможность побороться за победу на последнем круге.

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Борьба была очень упорной, все знают, какую форму показывает Анастасия с самого начала сезона. Сегодня она была не менее сильна. Я постаралась сделать все, что в моих силах, и решила попробовать атаковать на последнем подъеме.

Это ваша 32 победа в карьере. Вы нацеливаетесь на 50?

Я не загадываю так надолго вперед, стараясь сосредоточиться на гонках, которые провожу сейчас. Это конец сезона, и непросто сохранять силы для соревнований, — цитирует Домрачеву sports.ru.

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