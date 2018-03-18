Дарья Домрачева: 50 побед? Не загадываю так надолго вперед

Источник: РИА "Новости"

В биатлоне всегда важна чистая стрельба, особенно на последнем рубеже. Не всегда это удается, но сегодня у меня получилось. К счастью, это дало мне возможность побороться за победу на последнем круге.

Борьба была очень упорной, все знают, какую форму показывает Анастасия с самого начала сезона. Сегодня она была не менее сильна. Я постаралась сделать все, что в моих силах, и решила попробовать атаковать на последнем подъеме.

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