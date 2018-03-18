Максимальную квоту на следующий сезон нам подарила… Украина
В гонке преследования лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая восьмой. Но главный итог норвежского этапа КМ — не в этом.
В гонке преследования лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая восьмой. Но главный итог норвежского этапа КМ — не в этом.
Женская сборная России после двухлетнего перерыва возвращается в пятерку лидеров Кубка наций, что означает максимальную — по шесть участниц в каждой личной гонке — квоту на следующий сезон. Неудача в субботней эстафете (девятое место), казалось, поставила под сомнение наш командный результат в сезоне: норвежки, идущие в соответствующем зачете шестыми, резко сократили разрыв и подобрались к российской сборной вплотную — всего 29 очков отставания вместо прежних 129. При том, что остается еще последний, тюменский этап в конце следующей недели…
Сейчас объясню подробно. В этот зачет очки начисляются совсем по другой схеме, нежели в зачеты личные. За первое место — 160 вместо 60, за десятое — 131, за 110-е — одно, и для каждой страны считаются три лучших результата. Такая система дает не щибко большой разброс: скажем, в шести уже прошедших спринтерских гонках КМ-2017/18 россиянки получали в зачет Кубка наций от 323 до 396 очков. А их отставание от Украины на данный момент составляет 228. Чувствуете разницу? Что называется, без вариантов. Чтобы обойти украинок трем лучшим из наших в тюменском спринте 23 марта достаточно не опуститься ниже… 65-го места. При всех проблемах российской сборной этого сезона задача, мягко говоря, простейшая.
Это что же получается? Что Украина, стремясь показать свое негативное отношение к России, подарила этой самой России максимальную квоту на следующий сезон вместо самой себя?!
Да, похоже, что так. Даже не представляю, какими словами подобную глупость комментировать. И я вас уверяю: в украинской команде все эту математику прекрасно поняли сразу. Понимали ли то же самое принимавшие решение политики? Боюсь, им просто плевать. Такая вот печальная история…
Вторая, не менее важная история: борьба за Большой хрустальный глобус между Анастасией Кузьминой и Кайсой Макарайнен. Родная сестра Антона Шипулина, выступающая за Словакию, в четверг нанесла сопернице мощнейший удар: выиграла спринт и набрала 60 очков, при том, что финка довольствовалась лишь одним за жалкое 40-е место. Как результат: «рокировка» в общем зачете, где Кузьмина вместо солидного прежнего отставания получила «+6». А заодно и огромное преимущество в сегодняшней гонке преследования, превратившее «+6» в «+41» (2-е и 22-е места соответственно), а на самом деле даже в «+52» — с учетом двух худших результатов сезона, которые будут отброшены.
Хороший запас. Особенно для Тюмени, где Кузьмина родилась в августе 1984-го и где у нее, конечно, осталась куча
Ах да, чуть не забыл сообщить про сегодняшние результаты наших биатлонисток. Расстроили три промаха на последнем огневом рубеже Екатерины Юрловой, немедленно рухнувшей в конец третьего десятка. А Кайшева… Кайшева прошла хорошо, сохранив стартовую восьмую позицию, но к борьбе за медали ее локальный успех все равно не имел ни малейшего отношения. Для внутреннего, так сказать, пользования.
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|18.03.2018, 14:00
|Холменколлен (Норвегия)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|30.37,4
|2
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+09,2
|3
|Сьюзен Данкли
|США
|+29,5
|4
|Фуюко Татизаки
|Япония
|+37,4
|5
|Юлия Джима
|Украина
|+46,8
|6
|Анна Фролина
|Южная Корея
|+49,2
|7
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+50,2
|8
|Ульяна КАЙШЕВА
|Россия
|+52,8
|9
|Вероника Виткова
|Чехия
|+53,5
|10
|Ванесса Хинц
|Германия
|+54,5