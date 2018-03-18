Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
В Петербурге спасли ребенка, позвонившего в «01», но не знавшего свой адрес
Стало известно, кто провез вещество, отравившее Скрипаля
В Сети обсуждают архивные фото со свадьбы Пугачевой и Киркорова
Текущие события
Биатлон. Биатлон
14:00
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
11.03
Контиолахти (Финляндия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.03
Осло (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.03
Осло (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.03
Осло (Норвегия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Все события
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали
Такого финиша мы давно не видели. Кайшева — новый лидер сборной?
Ганноверский принц и модель из Перу сыграли роскошную свадьбу
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
7Еврофутбол: покер Салаха и снегопад в Англии
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
15:51 (мск), источник: Советский спорт

Максимальную квоту на следующий сезон нам подарила… Украина

В гонке преследования лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая восьмой. Но главный итог норвежского этапа КМ — не в этом.

Источник: Советский спорт

Женская сборная России после двухлетнего перерыва возвращается в пятерку лидеров Кубка наций, что означает максимальную — по шесть участниц в каждой личной гонке — квоту на следующий сезон. Неудача в субботней эстафете (девятое место), казалось, поставила под сомнение наш командный результат в сезоне: норвежки, идущие в соответствующем зачете шестыми, резко сократили разрыв и подобрались к российской сборной вплотную — всего 29 очков отставания вместо прежних 129. При том, что остается еще последний, тюменский этап в конце следующей недели…

Оставаться-то он остается, но из трех гонок в Тюмени (спринт, преследование и масс-старт) в зачет Кубка наций пойдет лишь одна, первая. Таков регламент: здесь считаются только эстафеты всех типов, марафонские «индивидуалки» да спринты. И пусть норвежский шанс опередить Россию весьма реален, в итоговой первой пятерке наверняка окажутся и те, и другие. Благодаря тому, что сборная Украины, пока занимающая четвертое место, по приказу спортивного (а, подозреваю, и не только спортивного) руководства своей страны бойкотирует тюменский этап и автоматически теряет практически все шансы остаться в Кубке наций впереди наших с норвежками.

Сейчас объясню подробно. В этот зачет очки начисляются совсем по другой схеме, нежели в зачеты личные. За первое место — 160 вместо 60, за десятое — 131, за 110-е — одно, и для каждой страны считаются три лучших результата. Такая система дает не щибко большой разброс: скажем, в шести уже прошедших спринтерских гонках КМ-2017/18 россиянки получали в зачет Кубка наций от 323 до 396 очков. А их отставание от Украины на данный момент составляет 228. Чувствуете разницу? Что называется, без вариантов. Чтобы обойти украинок трем лучшим из наших в тюменском спринте 23 марта достаточно не опуститься ниже… 65-го места. При всех проблемах российской сборной этого сезона задача, мягко говоря, простейшая.

Это что же получается? Что Украина, стремясь показать свое негативное отношение к России, подарила этой самой России максимальную квоту на следующий сезон вместо самой себя?!

Да, похоже, что так. Даже не представляю, какими словами подобную глупость комментировать. И я вас уверяю: в украинской команде все эту математику прекрасно поняли сразу. Понимали ли то же самое принимавшие решение политики? Боюсь, им просто плевать. Такая вот печальная история…

Вторая, не менее важная история: борьба за Большой хрустальный глобус между Анастасией Кузьминой и Кайсой Макарайнен. Родная сестра Антона Шипулина, выступающая за Словакию, в четверг нанесла сопернице мощнейший удар: выиграла спринт и набрала 60 очков, при том, что финка довольствовалась лишь одним за жалкое 40-е место. Как результат: «рокировка» в общем зачете, где Кузьмина вместо солидного прежнего отставания получила «+6». А заодно и огромное преимущество в сегодняшней гонке преследования, превратившее «+6» в «+41» (2-е и 22-е места соответственно), а на самом деле даже в «+52» — с учетом двух худших результатов сезона, которые будут отброшены.

Хороший запас. Особенно для Тюмени, где Кузьмина родилась в августе 1984-го и где у нее, конечно, осталась куча родственников-знакомых. Представляете, какой красивый будет сюжет в следующие выходные? Кстати, до этого сезона Анастасия, при всех ее титулах (включая уникальные три золота на трех подряд Олимпиадах), ни разу не поднималась в общем зачете КМ выше шестого места…

Ах да, чуть не забыл сообщить про сегодняшние результаты наших биатлонисток. Расстроили три промаха на последнем огневом рубеже Екатерины Юрловой, немедленно рухнувшей в конец третьего десятка. А Кайшева… Кайшева прошла хорошо, сохранив стартовую восьмую позицию, но к борьбе за медали ее локальный успех все равно не имел ни малейшего отношения. Для внутреннего, так сказать, пользования.

1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Кузьмина А.
Словакия
3.
Данкли С.
США
18.03.2018, 14:00 Холменколлен (Норвегия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 30.37,4
2 Анастасия Кузьмина Словакия +09,2
3 Сьюзен Данкли США +29,5
4 Фуюко Татизаки Япония +37,4
5 Юлия Джима Украина +46,8
6 Анна Фролина Южная Корея +49,2
7 Лаура Дальмайер Германия +50,2
8 Ульяна КАЙШЕВА Россия +52,8
9 Вероника Виткова Чехия +53,5
10 Ванесса Хинц Германия +54,5
Смотреть полные результаты гонки

Кубок мира
 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали
Такого финиша мы давно не видели. Кайшева — новый лидер сборной?
Футболисты РФ провели первую тренировку перед игрой с Бразилией
Золото Большунова, серебро Заварзиной и другие награды россиян
Неймар потребовал у ПСЖ миллионы
Из Тулы — в сборную. Почему Дзюба заслуживает вызова в команду
Тренер ФК «Зенит» заявил, что хотел бы вновь поработать в Англии
Новости
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь