Максимальную квоту на следующий сезон нам подарила… Украина

Источник: Советский спорт

Женская сборная России после двухлетнего перерыва возвращается в пятерку лидеров Кубка наций, что означает максимальную — по шесть участниц в каждой личной гонке — квоту на следующий сезон. Неудача в субботней эстафете (девятое место), казалось, поставила под сомнение наш командный результат в сезоне: норвежки, идущие в соответствующем зачете шестыми, резко сократили разрыв и подобрались к российской сборной вплотную — всего 29 очков отставания вместо прежних 129. При том, что остается еще последний, тюменский этап в конце следующей недели…

Оставаться-то он остается, но из трех гонок в Тюмени (спринт, преследование и масс-старт) в зачет Кубка наций пойдет лишь одна, первая. Таков регламент: здесь считаются только эстафеты всех типов, марафонские «индивидуалки» да спринты. И пусть норвежский шанс опередить Россию весьма реален, в итоговой первой пятерке наверняка окажутся и те, и другие. Благодаря тому, что сборная Украины, пока занимающая четвертое место, по приказу спортивного (а, подозреваю, и не только спортивного) руководства своей страны бойкотирует тюменский этап и автоматически теряет практически все шансы остаться в Кубке наций впереди наших с норвежками.

Сейчас объясню подробно. В этот зачет очки начисляются совсем по другой схеме, нежели в зачеты личные. За первое место — 160 вместо 60, за десятое — 131, за 110-е — одно, и для каждой страны считаются три лучших результата. Такая система дает не щибко большой разброс: скажем, в шести уже прошедших спринтерских гонках КМ-2017/18 россиянки получали в зачет Кубка наций от 323 до 396 очков. А их отставание от Украины на данный момент составляет 228. Чувствуете разницу? Что называется, без вариантов. Чтобы обойти украинок трем лучшим из наших в тюменском спринте 23 марта достаточно не опуститься ниже… 65-го места. При всех проблемах российской сборной этого сезона задача, мягко говоря, простейшая.

Это что же получается? Что Украина, стремясь показать свое негативное отношение к России, подарила этой самой России максимальную квоту на следующий сезон вместо самой себя?!

Да, похоже, что так. Даже не представляю, какими словами подобную глупость комментировать. И я вас уверяю: в украинской команде все эту математику прекрасно поняли сразу. Понимали ли то же самое принимавшие решение политики? Боюсь, им просто плевать. Такая вот печальная история…

Вторая, не менее важная история: борьба за Большой хрустальный глобус между Анастасией Кузьминой и Кайсой Макарайнен. Родная сестра Антона Шипулина, выступающая за Словакию, в четверг нанесла сопернице мощнейший удар: выиграла спринт и набрала 60 очков, при том, что финка довольствовалась лишь одним за жалкое 40-е место. Как результат: «рокировка» в общем зачете, где Кузьмина вместо солидного прежнего отставания получила «+6». А заодно и огромное преимущество в сегодняшней гонке преследования, превратившее «+6» в «+41» (2-е и 22-е места соответственно), а на самом деле даже в «+52» — с учетом двух худших результатов сезона, которые будут отброшены.

Хороший запас. Особенно для Тюмени, где Кузьмина родилась в августе 1984-го и где у нее, конечно, осталась куча родственников-знакомых. Представляете, какой красивый будет сюжет в следующие выходные? Кстати, до этого сезона Анастасия, при всех ее титулах (включая уникальные три золота на трех подряд Олимпиадах), ни разу не поднималась в общем зачете КМ выше шестого места…