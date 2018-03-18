Общий зачет Кубка мира: Дарья Домрачева по-прежнему третья

После сегодняшней гонки преследования в норвежском Холменколлене, в которой победу праздновала Дарья Домрачева, в первой пятерке общего зачета Кубка мира изменений не произошло. Лидирует по-прежнему Анастасия Кузьмина из Словакии. Домрачева все так же третья.