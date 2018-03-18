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15:39 (мск), источник: Прессбол

Общий зачет Кубка мира: Дарья Домрачева по-прежнему третья

После сегодняшней гонки преследования в норвежском Холменколлене, в которой победу праздновала Дарья Домрачева, в первой пятерке общего зачета Кубка мира изменений не произошло. Лидирует по-прежнему Анастасия Кузьмина из Словакии. Домрачева все так же третья.

Источник: РИА "Новости"

Кубок мира
Общий зачет (ж)

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1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 727
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 686
3. Дарья ДОМРАЧЕВА (Беларусь) — 641
4. Лаура Дальмайер (Германия) — 615
5. Доротея Вирер (Италия) — 600
6. Вероника Виткова (Чехия) — 545
7. Лиза Витоцци (Италия) — 509
8. Франциска Хильдебранд (Германия) — 494
9. Анаис Бескон (Франция) — 484
10. Юлия Джима (Украина) — 483
…18. Надежда СКАРДИНО (Беларусь) — 371
19. Ирина КРИВКО (Беларусь) — 355
…75. Надежда ПИСАРЕВА (Беларусь) — 18
76. Динара АЛИМБЕКОВА (Беларусь) — 14
…89. Дарья ЮРКЕВИЧ (Беларусь) — 5.

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