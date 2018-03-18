Такого финиша мы давно не видели. Кайшева — новый лидер сборной?

Источник: РИА "Новости"

С прицелом на первый подиум

Женская гонка преследования была призвана скрасить грустное впечатление от женской эстафеты, которая оказалась худшей в сезоне.

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С другой стороны стартовые расклады при идеальной стрельбе обещали сразу трём россиянкам борьбу если не за первые в сезоне награды, то за расширенный подиум. Екатерина Юрлова, хоть и потеряла к концу сезона остроту формы, но обрела стабильную стрельбу, а Ульяна Кайшева сейчас показывает лучший биатлон в своей взрослой карьере и вводит в экстаз свою не в меру экзальтированную армию поклонников, готовую уже навесить на неё корону нового лидера сборной.



Другой интригой была борьба за Большой хрустальный глобус, где Анастасия Кузьмина обошла Кайсу Мякяряйнен за четыре гонки до финиша сезона и, стартовав первой, могла ещё увеличить своё преимущество. Россиянки на первом круге пошли своим темпом, удерживая стартовые позиции, а Кузьмина увеличивала отрыв от большинства соперниц, среди которых наибольшую опасность представляла Дарья Домрачева также ведущая борьбу за тройку лучших в общем зачёте Кубка мира.

Кузьмина возвращает интригу

Когда белоруска располагалась на коврике, Анастасия уже вела стрельбу, но, несмотря на ветерок, даже не дрогнула, а Даша промазала последним выстрелом. В борьбе за третье место Данкли и Джима также промахнулись по разу, но этим воспользовались преследовательницы Франциска Хильдебранд, Фуюко Татизаки и Екатерина Юрлова, вплотную подошедшая к заветной тройке. Кайшева с первой лёжкой не справилас и ушла на круг штрафа. Вплотную к десятке лучших подошла и русская кореянка Анна Фролина.

Кузьмина продолжила лететь по трассе и привезла Домрачевой на втором круге ещё 10 секунд, доведя своё преимущество до минутного.

С таким запасом ей можно было стрелять без оглядок на соперниц с правом как минимум на одну ошибку за рубеж. Первые же два выстрела пришлись в габарит, но мишени не закрылись. Оставшиеся выстрелы цели достигли, но Домрачева и другие преследовательницы получили шанс. Даша была на рубеже безупречна, а Юрлова поднялась уже на четвёртую позицию вслед за Хильдебранд. Кайшева в этот раз также отстреляла на ноль и улучшила свою позицию.

Роковые промахи

Дав соперницам фору, Кузьмина успокоила свой темп и позволила Домрачевой держать себя в прямой видимости. Юрлова на фоне «среднего класса» смотрелась на дистанции неплохо, но всё же пропустила вперёд Сюзан Данкли, проводящую последнюю гонку в сезоне. Порой кажется, что техника у американки отсутствует совершенно, но и со своим корявым стилем она временами развивает неплохие скорости. Чем-то подобным могли похвастать китайские биатлонистки начала 2000-х.

Кузьмина дважды промазала и на первой стойке, но и Домрачева не была безупречна. Воспользовавшись ошибками соперниц лидером стала Хильдебранд, а Домрачева бросилась за ней в погоню в компании Лауры Дальмайер и шведки Моны Брурсон, которая ещё никогда в карьере не была столь близка к личному подиуму. Юрлова, увлекшись борьбой с Данкли промахнулась вместе с американкой, а Кайшева последовала её примеру. Медальные грёзы растворились в чистом и голубом весеннем норвежском небе. Виролайнен привычно не справилась со стойкой и откатилась уже к концу третьего десятка.

Япония и Корея бьются за награды, Россия — нет

Кузьмина продолжила отыгрывать отставание по крупицам и настигла к огневому рубежу группу Дальмайер и Домрачевой. С такой скоростью она и в борьбу за победу при точной стрельбе могла вступить. Хильдебранд сегодня стреляла необычайно быстро и осталась верна себе и на решающем рубеже, с той лишь разницей, что промахнулась дважды. Один круг получила и Дальмайер. Кузьмина и Домрачева стреляли идеально и ушли на последний круг почти вместе, разыгрывать победу. Юрлова могла вклиниться в борьбу лидеров, но тремя промахами испортила всё впечатление от гонки. Борьбу за бронзу повели Татизаки и Данкли, а Кайшева стала лучшей среди россиянок и повела борьбу за десятку.

На финишном круге Домрачева вышла вперёд на спуске. Лыжи у Даши работали хорошо, но Кузьмина попыталась атаковать в подъём.

Было видно, что соперницы сохранили достаточно сил, чтобы вести борьбу на всей дистанции. В борьбе за бронзу предпочтительнее смотрелись шансы Данкли, которая сразу обошла японскую соперницу и начала от неё уходить, помня, что за спиной несколько соперниц, в том числе Фролина, также проводящая лучшую для себя гонку в сезоне. Замаячил полностью экс-российский подуим: Домрачева, Кузьмина, Фролина…

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Реванш Домрачевой и рывок Кайшевой

Домрачева предприняла атаку в подъём и за счёт невероятной частоты движений сделала себе весомый просвет. Кузьмина до вершины добралась тяжело и уже не могла ничем ответить. Но свою главную стратегическую задачу она могла решить и со вторым местом, тем более что у Мякяряйнен гонка совсем не задалась. Домрачева легко удержала преимущество до финиша, а третью позицию отстояла Данкли, которая завершила сезон первым и единственным подиумом. Фролина осталась шестой вслед за проведшей лучшую в карьере гонку Татизаки и Джимой.



Кайшева великолепно преодолела финишный круг и заняла восьмое место, обогнав таких опытных соперниц, как Вероника Виткова, Ванесса Хинц и Доротея Вирер и почти не уступила Дальмайер. На 10-километровой дистанции она проиграла меньше 40 секунд самой быстрой сопернице Кайсе Мякяряйнен. Неужели вечно подающая надежды звёздочка начала оправдывать авансы? Или это просто её день и её трасса, как у Акимовой в Нове-Место? Узнаем совсем скоро в Тюмени.