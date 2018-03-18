Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Домрачева выиграла гонку преследования в Хольменколлене, Кайшева — восьмая
Белоруска Дарья Домрачева победила в гонке преследования на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.
Белоруска Дарья Домрачева победила в гонке преследования на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.
Второе место заняла словачка Анастасия Кузьмина, а третьей финишировала американка Сюзан Данкли. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, показавшая восьмой результат.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Хольменколлен, Норвегия
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Дарья Домрачева (Беларусь) — 30.37,4 (2).
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +9,2 (4).
3. Сюзан Данкли (США) — +29,5 (2)…
8. Ульяна Кайшева (Россия) — +52,8 (2)…
24. Екатерина
30. Дарья Виролайнен (Россия) — +2.22,9 (3).