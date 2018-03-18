Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Скрипаля пытались убить: Михеев расставил точки над «і»
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
В Петербурге спасли ребенка, позвонившего в «01», но не знавшего свой адрес
В 2018 году выборы президента России проходят по новым правилам
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!)
Текущие события
Биатлон. Биатлон
14:00
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
11.03
Контиолахти (Финляндия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.03
Осло (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.03
Осло (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.03
Осло (Норвегия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Все события
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Огонь Паралимпиады 2018 года погашен на церемонии закрытия Игр
Золото Большунова, серебро Заварзиной и другие награды россиян
Ганноверский принц и модель из Перу сыграли роскошную свадьбу
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
12Моуринью обыграл Клоппа в главном матче выходных
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Домрачева выиграла гонку преследования в Хольменколлене, Кайшева — восьмая

Белоруска Дарья Домрачева победила в гонке преследования на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.

Источник: AP 2018

Второе место заняла словачка Анастасия Кузьмина, а третьей финишировала американка Сюзан Данкли. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, показавшая восьмой результат.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Хольменколлен, Норвегия
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Дарья Домрачева (Беларусь) — 30.37,4 (2).
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +9,2 (4).
3. Сюзан Данкли (США) — +29,5 (2)…
8. Ульяна Кайшева (Россия) — +52,8 (2)…
24. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.53,6 (4)…
30. Дарья Виролайнен (Россия) — +2.22,9 (3).

Кубок мира
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
Вопреки всему: россияне стали вторыми на ПИ, выиграв 24 медали
Такого финиша мы давно не видели. Кайшева — новый лидер сборной?
Футболисты РФ провели первую тренировку перед игрой с Бразилией
Золото Большунова, серебро Заварзиной и другие награды россиян
Неймар потребовал у ПСЖ миллионы
Из Тулы — в сборную. Почему Дзюба заслуживает вызова в команду
Тренер ФК «Зенит» заявил, что хотел бы вновь поработать в Англии
Новости
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь