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14:40 (мск), источник: БЕЛТА

Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Домрачева заняла первое место в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции в 12,5 км четырехкратная олимпийская чемпионка допустила два промаха, но показала хороший ход по дистанции и победила — 30 мин. 37,4 сек. (1+0+1+0). Занявшая второе место лидер общего зачета Анастасия Кузьмина из Словакии отстала от белоруски на 9,2 секунды (0+2+2+0). Бронзовым призером стала американка Сьюзанн Данкли — +29,5 сек. (1+0+1+0).

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В гонке преследования приняла участие еще одна белорусская биатлонистка Надежда Скардино, которая заняла 12 место — +56,1 сек. (0+1+0+0). После Олимпийских игр в Пхенчхане, где Дарье Домрачевой удалось стать чемпионкой в эстафете и занять второе место в масс-старте, она успешно выступает в Кубке мира. На седьмом этапе в Контиолахти она победила в спринте, а на восьмом стала лучшей в гонке преследования.

В общем зачете Кубка мира лидер белорусской сборной занимает третье место. Восьмой этап Кубка мира в Норвегии завершится сегодня мужской эстафетой, которая начнется в 16.45 по белорусскому времени. В составе сборной Беларуси выступят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Роман Елётнов. Заключительный девятый этап Кубка мира пройдет с 22 по 25 марта.

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