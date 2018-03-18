Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

На дистанции в 12,5 км четырехкратная олимпийская чемпионка допустила два промаха, но показала хороший ход по дистанции и победила — 30 мин. 37,4 сек. (1+0+1+0). Занявшая второе место лидер общего зачета Анастасия Кузьмина из Словакии отстала от белоруски на 9,2 секунды (0+2+2+0). Бронзовым призером стала американка Сьюзанн Данкли — +29,5 сек. (1+0+1+0).

В гонке преследования приняла участие еще одна белорусская биатлонистка Надежда Скардино, которая заняла 12 место — +56,1 сек. (0+1+0+0). После Олимпийских игр в Пхенчхане, где Дарье Домрачевой удалось стать чемпионкой в эстафете и занять второе место в масс-старте, она успешно выступает в Кубке мира. На седьмом этапе в Контиолахти она победила в спринте, а на восьмом стала лучшей в гонке преследования.