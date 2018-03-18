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13:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Шипулин признался в готовности отказаться от старта на Кубке мира

Российский биатлонист Антон Шипулин высказался относительно его выступления в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Беседа с журналистами состоялась в эфире программы «Все на матч» на телеканале Матч ТВ.

Источник: РИА "Новости"

«Сил на эстафету нет. Серьезно, нет сил. Я бы даже с удовольствием отказался от эстафеты, дал бы ребятам побежать, подергаться. Но чувствую, что у меня такого шанса не будет», — заявил спортсмен. В гонке преследования, прошедшей 17 марта, Шипулин в итоге занял седьмое место. Первое место завоевал французский биатлонист Мартен Фуркад, вторым к финишу пришел итальянец Лукас Хофер. Третье место занял Йоханнес Бе.

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11 марта падение на трассе не позволило Шипулину претендовать на золотую награду в масс-старте в рамках предыдущего этапа Кубка мира в Финляндии. Россиянину тогда досталось третье место. Первым к финишу пришел австриец Юлиан Эберхард, второе место занял Фуркад.

8 марта россиянин одержал победу в спринте. Латвиец Андрей Расторгуев и французский биатлонист Кантен Фийон-Майе заняли второе и третье места соответственно.

В общем зачете россиянин идет на третьей строчке, пропустив вперед норвежца Бе и лидера Фуркада. Шипулин не принимал участия в Олимпиаде в Пхенчхане, так как не был приглашен на турнир Международным олимпийским комитетом без объяснения причин.

Биатлонная эстафета с участием российских спортсменов стартует 18 марта в 16:45 по московскому времени.

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