Шипулин признался в готовности отказаться от старта на Кубке мира

Источник: РИА "Новости"

«Сил на эстафету нет. Серьезно, нет сил. Я бы даже с удовольствием отказался от эстафеты, дал бы ребятам побежать, подергаться. Но чувствую, что у меня такого шанса не будет», — заявил спортсмен. В гонке преследования, прошедшей 17 марта, Шипулин в итоге занял седьмое место. Первое место завоевал французский биатлонист Мартен Фуркад, вторым к финишу пришел итальянец Лукас Хофер. Третье место занял Йоханнес Бе.

11 марта падение на трассе не позволило Шипулину претендовать на золотую награду в масс-старте в рамках предыдущего этапа Кубка мира в Финляндии. Россиянину тогда досталось третье место. Первым к финишу пришел австриец Юлиан Эберхард, второе место занял Фуркад.

8 марта россиянин одержал победу в спринте. Латвиец Андрей Расторгуев и французский биатлонист Кантен Фийон-Майе заняли второе и третье места соответственно.

В общем зачете россиянин идет на третьей строчке, пропустив вперед норвежца Бе и лидера Фуркада. Шипулин не принимал участия в Олимпиаде в Пхенчхане, так как не был приглашен на турнир Международным олимпийским комитетом без объяснения причин.