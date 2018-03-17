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21:26 (мск), источник: Р-Спорт

Шипулин идет третьим в общем зачете КМ по биатлону после 8-го этапа, лидирует Фуркад

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россиянин Антон Шипулин занимает третье место в общем зачете Кубка мира по биатлону по итогам восьмого этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Источник: AFP 2018

В субботу россиянин стал седьмым в гонке преследования, а 15 марта в спринте показал 18-й результат. В общем зачете в активе Шипулина стало 627 очков.

Лидирует француз Мартен Фуркад, выигравший пасьют и ставший третьим в спринте. На счету француза 996 очков. Вторым в общем зачете идет норвежец Йоханнес Бё, набравший 947 очков.

Положение остальных россиян в общем зачете Кубка мира после восьмого этапа: 24. Антон Бабиков (280), 26. Александр Логинов (243), 28. Максим Цветков (222), 36. Евгений Гараничев (153), 38. Матвей Елисеев (145), 56. Дмитрий Малышко (45), 65. Алексей Волков (35).

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