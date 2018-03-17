Победа Фуркада, цветы Цветкова

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ПРЕВОСХОДСТВО

Сколько уже раз Мартен Фуркад выигрывал контактные гонки, даже несмотря на промахи на одном или даже нескольких рубежах. Только в нынешнем сезоне это его третий успех в пасьюьте, а еще есть победа в масс-старте в Антерсельве. При этом сам француз больше любит создавать себе задел по ходу гонки, а на последней стрельбе порой позволяет себе немного пижонства.

На сей раз об этом не могло идти и речи, но выигрыш Фуркада от этого не стал менее убедительным. Стартовав третьим рядом с Йоханнесом Бе, своим главным конкурентом по борьбе за Большой хрустальный глобус, Мартен почти синхронно с норвежцем промазал первым же выстрелом на первой «лежке». При этом оба сохранили роль главных преследователей неожиданного победителя спринта Хенрика Лабе-Лунна.

И после второго рубежа, где оба норвежца не смогли закрыть все мишени, Фуркад вышел в лидеры. Тот самый задел он мог обеспечить себе на третьей стрельбе, но вместо этого ушел на штрафной круг и отправился на очередные 2,5 км вместе с Лабе-Лунном. Судьба золота решалась на заключительной «стойке», куда два соперника пришли вместе и стреляли одновременно.

И вот тут выяснилось, кто в мировом биатлоне сейчас Лев Толстой, а кто… просто хороший спортсмен, недавно одержавший первую победу в карьере. У Фуркада, к сравнению, их стало 72 — после того как он быстро и точно отработал последнюю стрельбу, подавив оппонента в том числе и психологически.

ТИШЕ ЕДЕШЬ

Точнее, стреляешь — с ходом у Лукаса Хофера в этот день все было в порядке. Четвертый результат, быстрее итальянца на трассе были только Йоханнес Бе и Фуркад (разница между ними, кстати — 0,1 секунды), а также австриец Юлиан Эберхард, которого мы еще отметим.

А вот на рубежах у Хофера не задалось. Стрелять на первом из них он должен был вместе с лидерами, но в итоге завозился настолько, что с одним штрафным кругом отправился на дистанцию восьмым в 38,5 секундах позади Лабе-Лунна. В дальнейшем промахов Хофер больше не совершал, но стрелял по-прежнему очень и очень медленно. В итоге по времени нахождения на рубеже он оказался… 58-м среди всех участников гонки!

На финише при всем при этом Хофер был вторым, проиграв только Фуркаду. Причем он финишировал на 18,1 секунду позже француза, а на стрельбе проиграл ему 26,7 секунды.

ПРОРЫВ

Абсолютно лучшим из россиян в этот день был капитан национальной сборной Максим Цветков, показавший лучший для себя результат в текущем сезоне — он сумел по ходу пасьюта прорваться из середины пелотона в группу лидеров.

Во многом этому способствовала стрельба — Цветков стал единственным биатлонистом, которому удалось в субботу закрыть все 20 мишеней. Безупречная работа на рубежах помогала ему шагать вперед — 21-е место, 17-е, 11-е, наконец, на заключительный круг гонки он уходил пятым. А вот тут следует сказать и о том, что и ногами Максим был быстрее всех товарищей по команде.

Да, и Евгения Гараничева, который был лучшим россиянином в спринте, но сегодня допустил три промаха и откатился с 7-го места на 14-е. И Антона Шипулина, которому оказаться на пьедестале в который уже раз помешал один промах на «стойке». Лидер сборной пришел на заключительный рубеж вместе с Хофером и Бе, но итальянец работал точнее, а норвежец — быстрее. Шипулин же отправился со стрельбища бок о бок с Цветковым, который оказался заметно свежее и заслуженно занял четвертое место.

ПРОВАЛ

В этой категории стоит отметить уже упомянутого Эберхарда, который очень быстро бежал, но стрелял как из разболтанного автомата. В том смысле, что быстро, но не очень кучно. Стартовавший четвертым австриец на первом же рубеже не закрыл четыре мишени и «улетел» в третий десяток.

На второй «лежке» Эберхард промахнулся еще пару раз, а в итоге за четыре стрельбы у него накопилось семь промахов — это худший результат дня. 24-е место — вовсе не тот результат, на который рассчитывал австриец.