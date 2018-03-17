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17:57 (мск), источник: Советский спорт

Фирменное провал Виролайнен и худшее место в сезоне. Итоги женской эстафеты

Женская сборная России заняла худшее место в сезоне в эстафетах: на этот раз наша команда — девятая.

Источник: Советский спорт

1-й этап. Ульяна Кайшева. 0+2. 0+0. Место — 4. Отставание от лидера — 8 секунд.

Неужели Кайшева, наконец, полностью вписалась в состав сборной? Не один сезон болельщики ждали от тренеров, что эту спортсменку пропишут в основной команде, но весь ее опыт сводился к тому, что ее вызывали на одну одну-две гонки, где она рассыпалась. И Ульяну снова отправляли обратно на турниры рангом ниже.

Но, кажется, времена, когда Кайшева закрепилась в команде А, настали. И она начинает обретать уверенность. Первый этап эстафеты в Холменколлене отлично это показал. Уверенный ход и добротная стрельба позволили ей передать эстафету четвертой, в восьми секундах от лидера Лизы Витоцци.

2-й этап. Дарья Виролайнен. 0+1. 1+3. Место — 10. Отставание от лидера — 1 минута 46 секунд.

На втором этапе в гонку вошла Дарья Виролайнен, но она уже не выдерживала скорости конкуренток, тем более среди них были такие как Доротея Вирер. Итальянки с ее помощью по-прежнему лидировали. Наша же команда после первой стрельбы Виролайнен была уже на седьмом месте, имея 33 секунды отставания в нагрузку.

Увы, это были еще цветочки. На стрельбе из положения стоя Даша зашла еще и на штрафной круг. В результате отставание выросло почти до двух минут. 13-е место.

На передаче — 10-е место и отставание — 1 минута 46 секунд.

Такое, конечно, уже было не раз, и не два — а много. Вот в этом и есть суть нашей женской сборной, как в той присказке — ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Как же не хватает нашей команде вариативности в составе!

3-й этап. Виктория Сливко. 0+0. 0+2. Место — 10. Отставание от лидера — 2 минуты 26 секунд.

На третьем этапе по-прежнему продолжала лидировать сборная Италии, которую преследовали француженки. Вернее одна очень титулованная француженка — олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира Мари Дорен-Абер. Мы обращаем внимание на это, поскольку это последняя эстафета для Мари, которой в начале лета исполнится 32 года. На прощание Дорен-Абер замечательно прошла свой этап, догнала итальянку и первой передала эстафету Анаис Бескон.

Сливко по-прежнему шла во втором эшелоном. Если лежку она отработала идеально, то на стойке схватила два дополнительных и стала отставать уже больше, чем на две минуты.

4-й этап. Екатерина Юрлова. 0+0. 0+1. Место — 9-е. Отставание от лидера — 2 минуты 39 секунд.

В начале этапа француженки и итальянки продолжили отчаянно спорить за золото: теперь уже заметно лидировала Анаис Бескон. Но после лежки в этот прекрасный дуэт вклинилась Лаура Дальмайер. Но стойку она пришла второй, когда Бескон уже заканчивала стрельбу. Француженка не выдержала напряжения и промахнулась последним. Одного дополнительного ей хватило, но, казалось, этого может хватить и немке, которая пошла на последний круг всего в восьми секундах от лидера.

Но нет — Анаис Бескон удержала первое место. Вот такой подарок для Мари Дорен-Абер — девушки с двумя прекрасными прозвищами — Французская ракета и Веснушка. В Тюмени ее уже не будет, так что у нее осталась только одна гонка в Кубке мира — завтрашнее преследование.

Болельщикам сборной России уже никаких подарков не досталось — девятое место. Это худший результат в сезоне для наших девушек в эстафетах — дважды они были четвертыми, еще один раз седьмыми, а олимпийскую эстафету мы пропустили из-за нехватки состава.

И впереди — отчаянное сражение за место в пятерке Кубка наций, в котором перед нашей командой стоит задача занять место не ниже пятого. Судьба этого пятого места решится уже в Тюмени, где в программе соревнований есть спринт.

1.
Франция
2.
Германия
3.
Италия
17.03.2018, 14:30 Холменколлен (Норвегия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон 01:10.58,3
2 Германия Марен Хаммершмидт, Дениза Херманн, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер +14,4
3 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо +33,2
4 Норвегия Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу +01.26,5
5 Швейцария Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Ирена Кадуриш +01.54,2
6 Швеция Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг +02.27,2
7 Польша Моника Хойниш, Вероника Новаковска, Камила Зук, Магдалена Гвиздон +02.32,5
8 Украина Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Джима +02.36,1
9 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Виктория СЛИВКО, Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ +02.39,3
10 Беларусь Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Надежда Писарева, Дарья Домрачева +03.24,1
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