Фирменное провал Виролайнен и худшее место в сезоне. Итоги женской эстафеты
Женская сборная России заняла худшее место в сезоне в эстафетах: на этот раз наша команда — девятая.
Женская сборная России заняла худшее место в сезоне в эстафетах: на этот раз наша команда — девятая.
1-й этап. Ульяна Кайшева. 0+2. 0+0. Место — 4. Отставание от лидера — 8 секунд.
Неужели Кайшева, наконец, полностью вписалась в состав сборной? Не один сезон болельщики ждали от тренеров, что эту спортсменку пропишут в основной команде, но весь ее опыт сводился к тому, что ее вызывали на одну
Но, кажется, времена, когда Кайшева закрепилась в команде А, настали. И она начинает обретать уверенность. Первый этап эстафеты в Холменколлене отлично это показал. Уверенный ход и добротная стрельба позволили ей передать эстафету четвертой, в восьми секундах от лидера Лизы Витоцци.
2-й этап. Дарья Виролайнен. 0+1. 1+3. Место — 10. Отставание от лидера — 1 минута 46 секунд.
На втором этапе в гонку вошла Дарья Виролайнен, но она уже не выдерживала скорости конкуренток, тем более среди них были такие как Доротея Вирер. Итальянки с ее помощью
Увы, это были еще цветочки. На стрельбе из положения стоя Даша зашла еще и на штрафной круг. В результате отставание выросло почти до двух минут. 13-е место.
На передаче — 10-е место и отставание — 1 минута 46 секунд.
Такое, конечно, уже было не раз, и не два — а много. Вот в этом и есть суть нашей женской сборной, как в той присказке — ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Как же не хватает нашей команде вариативности в составе!
3-й этап. Виктория Сливко. 0+0. 0+2. Место — 10. Отставание от лидера — 2 минуты 26 секунд.
На третьем этапе
Сливко
4-й этап. Екатерина Юрлова. 0+0. 0+1. Место — 9-е. Отставание от лидера — 2 минуты 39 секунд.
В начале этапа француженки и итальянки продолжили отчаянно спорить за золото: теперь уже заметно лидировала Анаис Бескон. Но после лежки в этот прекрасный дуэт вклинилась Лаура Дальмайер. Но стойку она пришла второй, когда Бескон уже заканчивала стрельбу. Француженка не выдержала напряжения и промахнулась последним. Одного дополнительного ей хватило, но, казалось, этого может хватить и немке, которая пошла на последний круг всего в восьми секундах от лидера.
Но нет — Анаис Бескон удержала первое место. Вот такой подарок для Мари
Болельщикам сборной России уже никаких подарков не досталось — девятое место. Это худший результат в сезоне для наших девушек в эстафетах — дважды они были четвертыми, еще один раз седьмыми, а олимпийскую эстафету мы пропустили
И впереди — отчаянное сражение за место в пятерке Кубка наций, в котором перед нашей командой стоит задача занять место не ниже пятого. Судьба этого пятого места решится уже в Тюмени, где в программе соревнований есть спринт.
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|17.03.2018, 14:30
|Холменколлен (Норвегия)
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон
|01:10.58,3
|2
|Германия
|Марен Хаммершмидт, Дениза Херманн, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер
|+14,4
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо
|+33,2
|4
|Норвегия
|Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу
|+01.26,5
|5
|Швейцария
|Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Ирена Кадуриш
|+01.54,2
|6
|Швеция
|Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
|+02.27,2
|7
|Польша
|Моника Хойниш, Вероника Новаковска, Камила Зук, Магдалена Гвиздон
|+02.32,5
|8
|Украина
|Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Джима
|+02.36,1
|9
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Виктория СЛИВКО, Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|+02.39,3
|10
|Беларусь
|Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Надежда Писарева, Дарья Домрачева
|+03.24,1