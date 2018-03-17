Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Немки выиграли зачёт эстафет на Кубке мира по биатлону, Россия — 6-я
Женская сборная Германии по биатлону победила в зачёте эстафет Кубка мира.
Женская сборная Германии по биатлону победила в зачёте эстафет Кубка мира.
Немки дважды выигрывали эстафеты в сезоне-2017/18 и дважды были вторыми. Сборная Франции стала второй, Италия — третьей.
Россиянки заняли шестую итоговую позицию — они дважды были четвёртыми, по разу седьмыми и девятыми.
В Кубке наций женская сборная России занимает пятое место и опережает норвежек на 29 очков. В зачёте Кубка наций осталось провести одну гонку.
Кубок мира. Женщины
Зачёт эстафет. Итоговое положение
1. Германия — 228
2. Франция — 200
3. Италия — 169
4. Швеция — 168
5. Украина — 158
6. Россия — 154
7. Норвегия — 145.