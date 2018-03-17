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16:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Немки выиграли зачёт эстафет на Кубке мира по биатлону, Россия — 6-я

Женская сборная Германии по биатлону победила в зачёте эстафет Кубка мира.

Немки дважды выигрывали эстафеты в сезоне-2017/18 и дважды были вторыми. Сборная Франции стала второй, Италия — третьей.

Россиянки заняли шестую итоговую позицию — они дважды были четвёртыми, по разу седьмыми и девятыми.

В Кубке наций женская сборная России занимает пятое место и опережает норвежек на 29 очков. В зачёте Кубка наций осталось провести одну гонку.

Кубок мира. Женщины
Зачёт эстафет. Итоговое положение

1. Германия — 228
2. Франция — 200
3. Италия — 169
4. Швеция — 168
5. Украина — 158
6. Россия — 154
7. Норвегия — 145.

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