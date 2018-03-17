Немки выиграли зачёт эстафет на Кубке мира по биатлону, Россия — 6-я

Немки дважды выигрывали эстафеты в сезоне-2017/18 и дважды были вторыми. Сборная Франции стала второй, Италия — третьей.

Россиянки заняли шестую итоговую позицию — они дважды были четвёртыми, по разу седьмыми и девятыми.

В Кубке наций женская сборная России занимает пятое место и опережает норвежек на 29 очков. В зачёте Кубка наций осталось провести одну гонку.

Кубок мира. Женщины

Зачёт эстафет. Итоговое положение