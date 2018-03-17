Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Женская сборная Франции заняла первое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
ТАСС, 17 марта. Французские биатлонистки Анаис Шевалье, Селия Аймонье, Мари
ТАСС, 17 марта. Французские биатлонистки Анаис Шевалье, Селия Аймонье, Мари
Спортсменки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 58,3 секунды, потратив шесть дополнительных патронов. Серебро завоевала команда Германии, проигравшая победительницам 14,4 секунды при семи дополнительных патронах, бронза у итальянок (+33,2; 8 патронов).
Российские биатлонистки Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Екатерина
Этап Кубка мира в Холменколлене завершится в воскресенье.
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|17.03.2018, 14:30
|Холменколлен (Норвегия)
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон
|01:10.58,3
|2
|Германия
|Марен Хаммершмидт, Дениза Херманн, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер
|+14,4
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо
|+33,2
|4
|Норвегия
|Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу
|+01.26,5
|5
|Швейцария
|Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Ирена Кадуриш
|+01.54,2
|6
|Швеция
|Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг
|+02.27,2
|7
|Польша
|Моника Хойниш, Вероника Новаковска, Камила Зук, Магдалена Гвиздон
|+02.32,5
|8
|Украина
|Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Джима
|+02.36,1
|9
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Виктория СЛИВКО, Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|+02.39,3
|10
|Беларусь
|Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Надежда Писарева, Дарья Домрачева
|+03.24,1