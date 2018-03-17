Виролайнен извинилась за выступление в эстафете на этапе КМ по биатлону в Осло

Спортсменка бежала на втором этапе эстафеты, использовала четыре дополнительных патрона и прошла один штрафной круг.
«Прежде всего хотела бы извиниться перед командой и болельщиками, — сказала Виролайнен в эфире телеканала “Матч ТВ”. — К сожалению, не справилась со стрельбой, возможно, сказался длинный спуск перед стрельбищем, после которого идет восстановление и начинается тремор ног. В эстафетах всегда сложно, когда не удается справиться из пяти выстрелов. Когда остается три патрона на три мишени, то думаешь только о том, как правильно выполнить свою работу, про штрафные круги не думаешь».
Сборная России заняла девятое место, отставание от победительниц составило 2 минуты 39,3 секунды. Победу в гонке одержала французская команда, преодолевшая дистанцию за 1 час 10 минут 58,3 секунды и использовав шесть дополнительных патронов. Серебро у сборной Германии (+14,4; 7 патронов), бронзу завоевали итальянки (+33,2; 8).
Этап Кубка мира в Осло завершится в воскресенье.