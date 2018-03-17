Виролайнен извинилась за выступление в эстафете на этапе КМ по биатлону в Осло

«Прежде всего хотела бы извиниться перед командой и болельщиками, — сказала Виролайнен в эфире телеканала “Матч ТВ”. — К сожалению, не справилась со стрельбой, возможно, сказался длинный спуск перед стрельбищем, после которого идет восстановление и начинается тремор ног. В эстафетах всегда сложно, когда не удается справиться из пяти выстрелов. Когда остается три патрона на три мишени, то думаешь только о том, как правильно выполнить свою работу, про штрафные круги не думаешь».