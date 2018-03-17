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16:44 (мск), источник: ТАСС

Виролайнен извинилась за выступление в эстафете на этапе КМ по биатлону в Осло

ТАСС, 17 марта. Российская биатлонистка Дарья Виролайнен извинилась перед болельщиками и командой за результат, показанный в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в норвежском Осло.

Спортсменка бежала на втором этапе эстафеты, использовала четыре дополнительных патрона и прошла один штрафной круг.

«Прежде всего хотела бы извиниться перед командой и болельщиками, — сказала Виролайнен в эфире телеканала “Матч ТВ”. — К сожалению, не справилась со стрельбой, возможно, сказался длинный спуск перед стрельбищем, после которого идет восстановление и начинается тремор ног. В эстафетах всегда сложно, когда не удается справиться из пяти выстрелов. Когда остается три патрона на три мишени, то думаешь только о том, как правильно выполнить свою работу, про штрафные круги не думаешь».

Сборная России заняла девятое место, отставание от победительниц составило 2 минуты 39,3 секунды. Победу в гонке одержала французская команда, преодолевшая дистанцию за 1 час 10 минут 58,3 секунды и использовав шесть дополнительных патронов. Серебро у сборной Германии (+14,4; 7 патронов), бронзу завоевали итальянки (+33,2; 8).

Этап Кубка мира в Осло завершится в воскресенье.

1.
Франция
2.
Германия
3.
Италия
17.03.2018, 14:30 Холменколлен (Норвегия) Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон 01:10.58,3
2 Германия Марен Хаммершмидт, Дениза Херманн, Франциска Пройсс, Лаура Дальмайер +14,4
3 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтьер, Федерика Санфилиппо +33,2
4 Норвегия Сюнневе Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу +01.26,5
5 Швейцария Элиза Гаспарин, Лена Хекки, Селина Гаспарин, Ирена Кадуриш +01.54,2
6 Швеция Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг +02.27,2
7 Польша Моника Хойниш, Вероника Новаковска, Камила Зук, Магдалена Гвиздон +02.32,5
8 Украина Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Джима +02.36,1
9 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Дарья ВИРОЛАЙНЕН, Виктория СЛИВКО, Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ +02.39,3
10 Беларусь Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Надежда Писарева, Дарья Домрачева +03.24,1
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