Глава IBU считает, что Бьорндален может возглавить организацию

«Думаю, что Бьорндален смог бы справиться с переходом из профессионального спорта на организационную должность и сразу же стать президентом IBU, — отметил Бессеберг. — Я на 100% уверен, что он может войти в исполком и занять в нем важную позицию. Из-за работы в исполкоме я много раз с ним встречался. Мы уже много раз видели, что спортсмены в других федерациях занимали определенные должности и делали свою работу хорошо».

Ранее Бессеберг сообщил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост президента IBU на следующих выборах, которые пройдут во второй половине 2018 года. Норвежский чиновник перед выборами 2014 года также заявлял, что не будет принимать в них участия, но позже изменил свое решение и был переизбран на новый срок. 72-летний Бессеберг возглавляет IBU с 1992 года.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, который являлся кандидатом на пост президента IBU в 2014 году, также объявил о том, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах главы организации.