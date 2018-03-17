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15:28 (мск), источник: ТАСС

Глава IBU считает, что Бьорндален может возглавить организацию

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален в будущем может занять пост президента Международного союза биатлонистов (IBU), считает действующий глава организации Андерс Бессеберг. Его слова приводит «Газета.Ru» со ссылкой на NRK.

«Думаю, что Бьорндален смог бы справиться с переходом из профессионального спорта на организационную должность и сразу же стать президентом IBU, — отметил Бессеберг. — Я на 100% уверен, что он может войти в исполком и занять в нем важную позицию. Из-за работы в исполкоме я много раз с ним встречался. Мы уже много раз видели, что спортсмены в других федерациях занимали определенные должности и делали свою работу хорошо».

Ранее Бессеберг сообщил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост президента IBU на следующих выборах, которые пройдут во второй половине 2018 года. Норвежский чиновник перед выборами 2014 года также заявлял, что не будет принимать в них участия, но позже изменил свое решение и был переизбран на новый срок. 72-летний Бессеберг возглавляет IBU с 1992 года.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, который являлся кандидатом на пост президента IBU в 2014 году, также объявил о том, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах главы организации.

Бьорндален за карьеру завоевал 45 медалей на чемпионатах мира (из них 20 золотых) и 13 олимпийских наград (8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую). Шесть раз норвежец выигрывал Кубок мира (1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09) и еще дважды становился вторым в общем зачете. Бьорндален 133 раза становился первым в гонках на этапах Кубка мира, на его счету 94 победы в личных гонках, что является рекордом. 44-летний спортсмен не смог отобраться на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане по спортивному принципу.

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