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13:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Коукалова продаёт золото КМ в Рупольдинге, чтобы помочь больному мальчику

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выставила на продажу золотую медаль за победу в спринте в Рупольдинге.

Источник: РИА "Новости"

Средства от продажи награды пойдут на благотворительность.

«Это золотая медаль из того времени, когда я выступала очень успешно. Помню, что тогда в январе занимала первые и вторые места. Тогда начала верить в то, что в Сочи-2014 могу завоевать медаль, что мне и удалось сделать.

Я не буду скучать по этой медали. Наоборот. Она уже сделала меня счастливой. И теперь она поможет маленькому Макси, — цитирует Коукалову iDNES.cz.

Мальчик страдает от редкого заболевания, которым во всем мире болеет около десяти детей («синдром Марби»). Коукалова продаёт медаль за 30 тысяч крон (1 450 долларов).

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