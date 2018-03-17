Коукалова продаёт золото КМ в Рупольдинге, чтобы помочь больному мальчику

Средства от продажи награды пойдут на благотворительность.
«Это золотая медаль из того времени, когда я выступала очень успешно. Помню, что тогда в январе занимала первые и вторые места. Тогда начала верить в то, что в Сочи-2014 могу завоевать медаль, что мне и удалось сделать.
Я не буду скучать по этой медали. Наоборот. Она уже сделала меня счастливой. И теперь она поможет маленькому Макси, — цитирует Коукалову iDNES.cz.
Мальчик страдает от редкого заболевания, которым во всем мире болеет около десяти детей («синдром Марби»). Коукалова продаёт медаль за 30 тысяч крон (1 450 долларов).