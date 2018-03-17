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01:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Коновалов — о составе на эстафету: Сливко в стрельбе предпочтительнее Мироновой

Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов объяснил выбор состава на эстафету в рамках этапа Кубка мира в Хольменколлене. За сборную выступят Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Екатерина Юрлова-Перхт.

Источник: РИА "Новости"

«Почему не бежит Миронова, а бежит Сливко? Мы брали за основу выступления в спринтерской дисциплине. К сожалению, обе девочки не попали в гонку преследования, но при этом разница по ходу у них была минимальная — всего 30 секунд выиграла первая у второй. При этом мы знаем, что Вика — достаточно стабильный стрелок, и при погодных условиях, которые могут возникнуть здесь, в Осло, она в этом компоненте предпочтительнее.

Я разговаривал с девчонками, которые побегут эстафету, попытался объяснить весь состав, сделать раскладку по этапам. Со Светой тоже разговаривали, и она с пониманием относится к этому решению. Было принято единогласное тренерское решение, что на первом этапе побежит Кайшева, чтобы, при хорошем раскладе, остаться в борьбе. Дарья борьбу поддерживает. Сливко находится не в лучшей форме, но при этом достаточно стабильно стреляет — далеко она не отвалится. Ну, а Катя Юрлова на финишном отрезке доработает и сделает своё дело.

После спринтерской гонки в локальной борьбе с Норвегией мы стали чувствовать себя более-менее уверенно. Мы у них достаточно много очков выиграли. У Норвегии хорошая команда, но они ещё не побеждали. Наша задача — не отстать от Норвегии по итогам эстафеты, по возможности выиграть у них, — сказал Коновалов в эфире «Все на матч».

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