Коновалов — о составе на эстафету: Сливко в стрельбе предпочтительнее Мироновой

Источник: РИА "Новости"

«Почему не бежит Миронова, а бежит Сливко? Мы брали за основу выступления в спринтерской дисциплине. К сожалению, обе девочки не попали в гонку преследования, но при этом разница по ходу у них была минимальная — всего 30 секунд выиграла первая у второй. При этом мы знаем, что Вика — достаточно стабильный стрелок, и при погодных условиях, которые могут возникнуть здесь, в Осло, она в этом компоненте предпочтительнее.

Я разговаривал с девчонками, которые побегут эстафету, попытался объяснить весь состав, сделать раскладку по этапам. Со Светой тоже разговаривали, и она с пониманием относится к этому решению. Было принято единогласное тренерское решение, что на первом этапе побежит Кайшева, чтобы, при хорошем раскладе, остаться в борьбе. Дарья борьбу поддерживает. Сливко находится не в лучшей форме, но при этом достаточно стабильно стреляет — далеко она не отвалится. Ну, а Катя Юрлова на финишном отрезке доработает и сделает своё дело.