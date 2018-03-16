Коукалова уходит? Главный критик России может завершить карьеру

Источник: Reuters

Чешский журналист Павел Новотны сообщил, что Габриэла Коукалова в скором времени объявит о завершении карьеры. 28-летняя спортсменка в этом сезоне не принимала участия в официальных стартах из-за проблем со здоровьем.

«А хотите правду про ситуацию с Коукаловой? Первое. У нее была булимия, но сейчас все позади. Второе. Она действительно не тренировалась почти все прошлое межсезонье. Третье. У нее были не самые лучшие отношения с партнерами по команде. Четвертое. Будущей зимой она не вернется. Она вообще больше не вернется. Летом будет объявлено о завершении карьеры», — сказал Новотны.

ПРОБЛЕМЫ С ИКРОЙ

Тревожные новости начали поступать еще в октябре. Коукалова говорила, что начиная с июня испытывает боли в икроножных мышцах, из-за чего не смогла полноценно подготовится к сезону.

«Начало сезона я пропущу. Должна сказать честно, что Олимпиада тоже под угрозой. Пока ничего не понятно, но я продолжаю верить, что поеду в Пхенчхан», — говорила она.

Коукалова приехала на первый этап Кубка мира в Эстерсунд, тренировалась там, но в гонках участия не принимала. Были надежды, что она сможет вернуться в январе, но они довольно быстро развеялись. А 12 января было официально объявлено, что на Олимпиаду Коукалова не поедет.

«Я старалась сделать все возможное, чтобы вернуться, но не сложилось. Мне очень жаль. Олимпиада — вершина карьеры любого спортсмена», — сетовала она.

Впрочем, некоторые подвергали сомнению официальную версию событий.

«Как врач, который никак не связан с чешкой командой, я не располагаю какими-либо деталями медицинской диагностики Коукаловой, однако из официального заявления следует, что речь идет всего лишь о проблеме с мышцами или с сухожилиями. Сложно поверить, что для лечения такой проблемы требуется такое большое количество времени. Поэтому с медицинской точки зрения у меня возникает множество вопросов о том, например, действительно ли это единственная проблема, которая беспокоит Коукалову, или же есть что-то еще, о чем нам не сообщают. Конечно, мы не знаем всех деталей, но мне, как врачу, сложно поверить, что у Коукаловой проблемы только с мышцами», — говорил, например, Гюнтер Бек — бывший биатлонист сборной Австрии, который сейчас является главным врачом одного из крупнейших медицинских центров в стране.

Габриэла КОУКАЛОВА | Источник: Reuters

РИТОРИКА ИЗ КНИГ ПО КОММУНИЗМУ

Однако Коукалова известна не только своими результатами — а она двукратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпиады-2014 — но и жесткой антироссийской риторикой. При этом ее позиция тверда и непоколебима.

Началось все еще в прошлом сезоне, вскоре после двух частей доклада Ричарда Макларена и начала расследований предполагаемого системного употребления допинга в российском спорте.

«Мне очень жаль, но я не верю уже никому в этой команде», — говорила она в январе 2017 года.

В марте после одной из гонок на этапе Кубка мира в Холменколлене она отказалась пожать руку президенту IBU Андерсу Бессебергу. «Бессеберг уже давно не знает, что ему делать. Если бы он понимал, что делать, то уже бы ушел. Он не интересуется ни правами спортсменов, ни условиями их выступления, а думает только о себе», — объясняла она свой поступок.

Осенью, когда дисциплинарная комиссия МОК под руководством Денниса Освальда одного за другим отстраняла российских спортсменов, Коукалова высказалась за отстранение России от Игр-2018.

«Я выступаю за то, чтобы допинговые нарушения стали серьезным преступлением и не позволить россиянам выступить на Олимпийских играх! Пусть все будет так, как было на летних Играх-2016», — говорила она.

Сборная Чехии, в составе которой выступала и Коукалова, после дисквалификации Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой и, соответственно, аннулирования результатов российской команды должна получить бронзовую медаль за эстафетную гонку в Сочи. Впрочем, дела российских биатлонисток все еще рассматривает Спортивный арбитражный суд.

С какого-то момента Коукалова стала делать все свои заявления с соцсетях и там же пикироваться с несогласными.

«Никогда никого не обвиняй, не имея доказательств, и жизнь — бумеранг, твоя желчь обязательно к тебе вернется. Удачи тебе, Габи!», — писали ей пользователи в комментариях.

«Если бы у ВАДА не было доказательств, медали россиян не отдавали бы нам. Также есть много доказательств манипуляций с допинг-пробами. Или вы думаете, что их отстранили просто так? Мной никто не манипулирует. Я читала комментарии о “прозападном влиянии, антироссийских тенденциях” или “кто вам платит, кому вы служите…” Это риторика, которую я знаю из книг по коммунизму. Привет, XXI век!» — отвечала чешка.

Габриэла КОУКАЛОВА | Источник: Reuters

НЕУЖЕЛИ ПРАВДА?

Действительно ли Коукалова собирается завершить карьеру? Если все, о чем пишет Новотны, на самом деле так, это представляется вполне вероятным. Проблемы со здоровьем, не лучшие отношения с партнерами — более чем серьезные причины.

Тем более что следующей Олимпиады ждать еще четыре года — это долгий срок. А есть ли другая мотивация пахать и лишать себя простых жизненных радостей обычного человека, которые во время вынужденного простоя Коукалова вкусила в полной мере? Чемпионкой мира она была, Малый хрустальный глобус есть… Нет только олимпийского золота, но теперь оно слишком призрачно.