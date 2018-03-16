Медведев поздравил российских биатлонисток с медалями Паралимпиады

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В поздравлении завоевавшей золото в биатлонной гонке на 12,5 км в категории для слабовидящих Лысовой премьер отметил «отличную скорость и технику» лыжницы, а также ее «максимальную самоотдачу». По словам премьера, спортсменка «по праву вновь поднялась на высшую ступень пьедестала, став шестикратной паралимпийской чемпионкой».

Российская спортсменка Миленина, занявшая первое место в гонке на 12,5 км в классе «стоя», продемонстрировала «отличную подготовку, сильный характер, целеустремленность», считает премьер. «Ваша победа — яркое доказательство, что мечта может стать реальностью. И конечно, Ваше выступление стало настоящим подарком для тренеров и миллионов болельщиков», — подчеркнул Медведев.

Занявшая в этой же гонке второе место Румянцева, по признанию Медведева, продемонстрировала «высокий спортивный класс, хорошую скорость, волю к победе». «Серебро, завоеванное Вами в упорной борьбе, — заслуженная награда за огромный труд, талант, мужество», — отметил премьер.

Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 20 медалей (восемь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые) и занимают второе место в медальном зачете.