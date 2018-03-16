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21:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Коукалова летом объявит о завершении карьеры

Известный чешский журналист Павел Новотны сообщил, что биатлонистка Габриэла Коукалова в скором времени объявит о завершении карьеры.

Источник: РИА "Новости"

28-летняя спортсменка в этом сезоне не принимала участия в официальных стартах. Ранее сообщалось, что она не тренируется с конца декабря из-за проблем с ахиллами.

Коукалова в прошлом году высказывалась против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018 из-за многочисленных допинговых нарушений.

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— А хотите правду про ситуацию с Коукаловой? Первое. У нее была булимия, но сейчас все позади, — цитирует Новотны ahaonline.cz. — Второе. Она действительно не тренировалась почти все прошлое межсезонье.

Третье. У нее были не самые лучшие отношения с партнерами по команде. Четвертое. Будущей зимой она не вернется. Она вообще больше не вернется. Летом будет объявлено о завершении карьеры.

Напомним, Коукалова на Играх в Сочи завоевала серебро в масс-старте и смешанной эстафете и бронзу — в женской эстафете. Также на ее счету два золота, два серебра и две бронзы чемпионатов мира. В прошлом сезоне чешка заняла второе место в зачете Кубка мира.

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