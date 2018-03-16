СМИ: Коукалова летом объявит о завершении карьеры
Известный чешский журналист Павел Новотны сообщил, что биатлонистка Габриэла Коукалова в скором времени объявит о завершении карьеры.
Известный чешский журналист Павел Новотны сообщил, что биатлонистка Габриэла Коукалова в скором времени объявит о завершении карьеры.
28-летняя спортсменка в этом сезоне не принимала участия в официальных стартах. Ранее сообщалось, что она не тренируется с конца декабря
Коукалова в прошлом году высказывалась против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018
— А хотите правду про ситуацию с Коукаловой? Первое. У нее была булимия, но сейчас все позади, — цитирует Новотны ahaonline.cz. — Второе. Она действительно не тренировалась почти все прошлое межсезонье.
Третье. У нее были не самые лучшие отношения с партнерами по команде. Четвертое. Будущей зимой она не вернется. Она вообще больше не вернется. Летом будет объявлено о завершении карьеры.
Напомним, Коукалова на Играх в Сочи завоевала серебро в