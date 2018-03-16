Первые слушания по иску российских биатлонисток к Родченкову могут пройти летом

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«К сожалению, пока еще слишком рано предсказывать, когда состоятся первые слушания, — отметил он. — Можно предположить, что это может случиться в июне или июле».

Иск к Родченкову был подан в конце февраля в Верховный суд штата Нью-Йорк. «Этот шаг предпринят из-за систематической клеветы ответчика в отношении спортсменок, что причинило серьезный ущерб или разрушило их карьеры, нанесло им огромный финансовый, профессиональный и репутационный ущерб, — указывается в исковом заявлении. — Истцы являются всемирно известными биатлонистами, которые половину всей жизни провели на тренировочных базах за пределами своей страны, вдали от членов семей и от своих домов, полностью посвятив себя спорту».

Как отмечается в документе, нынешнее местонахождение Родченкова неизвестно, поскольку на него распространяется программа ФБР по защите свидетелей, однако ранее он контактировал с газетой New York Times, давал интервью нью- йоркской телепрограмме «60 минут», а в марте 2016 года получил повестку для дачи показаний перед жюри присяжных в Нью-Йорке. В этой связи, подчеркивается в документе, выбор Нью-Йорка для подачи иска к Родченкову вполне уместен.

Дело биатлонисток

27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, стала серебряным призером в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумиловой, а также заняла 21-е место в масс-старте. Романова, помимо серебряной награды в эстафете, заняла 19-е место в спринте, 23-е — в гонке преследования и 53-е — в индивидуальной гонке. 1 декабря МОК дисквалифицировал Зайцеву, которая в Сочи заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте.

В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Расследование опиралось на заявления Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. В июле 2016 года МОК создал независимые комиссии, которые изучали данные расследования комиссии Макларена. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг- проб участников Олимпиады в Сочи, по итогам ее работы и были дисквалифицированы Зайцева, Романова, Вилухина и еще 40 российских спортсменов.