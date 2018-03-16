Первые слушания по иску российских биатлонисток к Родченкову могут пройти летом

«К сожалению, пока еще слишком рано предсказывать, когда состоятся первые слушания, — отметил он. — Можно предположить, что это может случиться в июне или июле».
Иск к Родченкову был подан в конце февраля в Верховный суд штата
Как отмечается в документе, нынешнее местонахождение Родченкова неизвестно, поскольку на него распространяется программа ФБР по защите свидетелей, однако ранее он контактировал с газетой New York Times, давал интервью нью- йоркской телепрограмме «60 минут», а в марте 2016 года получил повестку для дачи показаний перед жюри присяжных в
Дело биатлонисток
27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, стала серебряным призером в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумиловой, а также заняла 21-е место в
В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Расследование опиралось на заявления Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. В июле 2016 года МОК создал независимые комиссии, которые изучали данные расследования комиссии Макларена. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг- проб участников Олимпиады в Сочи, по итогам ее работы и были дисквалифицированы Зайцева, Романова, Вилухина и еще 40 российских спортсменов.
В январе Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), как и остальные дисквалифицированные спортсмены. Суд удовлетворил апелляции 28 россиян. CAS не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Их дела будут рассмотрены позднее.