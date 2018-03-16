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19:54 (мск), источник: ТАСС

Виткова расстроена, что не выступит на этапе КМ в Тюмени из-за бойкота

ТАСС, 16 марта. Чешка Вероника Виткова недовольна тем, что не сможет принять участие в заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени из-за бойкота. Слова спортсменки приводит портал iDNES.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Ничего не могу поделать с этим, я не хочу комментировать это», — сказала Виткова.

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Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза на просьбу прокомментировать слова Витковой отметил, что понимает чувства спортсменки. «Понимаю ее расстройство, она ведь занимает шестое место в Кубке мира, — сказал он. — Но иногда надо думать о чем-то большем, чем о деньгах и каких- либо личных достижениях».

Ранее сборные Чехии, США, Канады, Украины и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отказались участвовать в российском этапе Кубка мира. Против бойкота выступили пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад, чемпионка мира финка Кайса Мякяряйнен, четырехкратный призер Игр, чемпион мира австриец Доминик Ландертингер и норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бё.

Заключительный этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

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