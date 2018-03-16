Виткова расстроена, что не выступит на этапе КМ в Тюмени из-за бойкота

Источник: ИТАР-ТАСС

«Ничего не могу поделать с этим, я не хочу комментировать это», — сказала Виткова.

Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза на просьбу прокомментировать слова Витковой отметил, что понимает чувства спортсменки. «Понимаю ее расстройство, она ведь занимает шестое место в Кубке мира, — сказал он. — Но иногда надо думать о чем-то большем, чем о деньгах и каких- либо личных достижениях».

Ранее сборные Чехии, США, Канады, Украины и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отказались участвовать в российском этапе Кубка мира. Против бойкота выступили пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад, чемпионка мира финка Кайса Мякяряйнен, четырехкратный призер Игр, чемпион мира австриец Доминик Ландертингер и норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бё.