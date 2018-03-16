Тихонов не будет баллотироваться на пост президента в Союзе биатлонистов России и IBU

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу глава IBU Андерс Бессеберг подтвердил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах главы организации, которые пройдут осенью этого года. Когда четыре года назад норвежец переизбирался на очередной срок, Тихонов являлся его соперником.

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«Если бы я жил в другой стране, то я бы выдвинул свою кандидатуру, но сейчас нет, не буду, — сказал Тихонов. — После ситуации с допингом ни у кого из наших нет шансов. Пока трудно сказать, кто будет претендовать, думаю, свои кандидатуры будут выдвигать американец Макс Кобб, канадец Джеймс Каррабре».

Также 71-летний Тихонов сообщил, что не собирается претендовать на пост президента СБР, который он возглавлял с 1996 по 2008 год. «Вопрос даже не в возрасте. Просто после того, что произошло в нашем спорте, уже не хочется», — заметил он.