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18:51 (мск), источник: ТАСС

Тихонов не будет баллотироваться на пост президента в Союзе биатлонистов России и IBU

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов не намерен баллотироваться на пост президента в Союзе биатлонистов России (СБР) и должность главы Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом он сообщил ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу глава IBU Андерс Бессеберг подтвердил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах главы организации, которые пройдут осенью этого года. Когда четыре года назад норвежец переизбирался на очередной срок, Тихонов являлся его соперником.

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«Если бы я жил в другой стране, то я бы выдвинул свою кандидатуру, но сейчас нет, не буду, — сказал Тихонов. — После ситуации с допингом ни у кого из наших нет шансов. Пока трудно сказать, кто будет претендовать, думаю, свои кандидатуры будут выдвигать американец Макс Кобб, канадец Джеймс Каррабре».

Также 71-летний Тихонов сообщил, что не собирается претендовать на пост президента СБР, который он возглавлял с 1996 по 2008 год. «Вопрос даже не в возрасте. Просто после того, что произошло в нашем спорте, уже не хочется», — заметил он.

Последние четыре года СБР возглавляет Александр Кравцов. Ближайшие выборы главы организации должны пройти в мае, пока о своем желании баллотироваться на пост президента заявил четырехкратный чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Владимир Драчев.

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