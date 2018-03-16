Украина отказалась от трансляции этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени

Источник: РИА "Новости"

Ранее Федерация биатлона Украины приняла решение бойкотировать заключительный в этом сезоне этап соревнований.

«Финальный этап соревнований, который пройдет в Тюмени, не будет транслироваться вещателем, поскольку Российская Федерация является страной-агрессором и показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины», — сообщается в документе, опубликованном в пятницу на сайте вещателя.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Согласно документу, запрет на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России касается всех членов национальных команд Украины. В то же время спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

По словам Жданова, спортсмены точно пропустят зимнюю Универсиаду-2019, проведение которой запланировано со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Вопрос об участии в Чемпионате мира по боксу в Сочи в 2019 году пока остается открытым.