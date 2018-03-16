Сергей Долидович: Состояние вида спорта надо мерить не по Домрачевой и Скардино, а хотя бы по пятому и шестому номеру

Источник: РИА "Новости"

Что надо изменить в подготовке спортсменов, начиная с детско-юношеского уровня, чтобы лыжные гонки стали хотя бы на один уровень с нынешним биатлоном?

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Меня зовут на ток-шоу и говорят: «А кто, если не вы, может высказать предложения?» Но я действительно не знаю, как помочь нашему спорту. Я готов к беседе, но не к шоу, где начнется «бла-бла-бла». Если я выскажу свое мнение, ничего не поменяется. Люди, которые реально что-то решают в кабинетах, не ходят на ток-шоу.

Почему золото биатлонистов еще не показатель того, что с биатлоном в Беларуси все хорошо?