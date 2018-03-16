Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Умер Александр Павловский
Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу
Текущие события
Биатлон. Биатлон
10.03
Контиолахти (Финляндия)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
10.03
Контиолахти (Финляндия)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
11.03
Контиолахти (Финляндия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
11.03
Контиолахти (Финляндия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.03
Осло (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.03
Осло (Норвегия)
Спринт (М)
Все события
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Лавров: Британии придется ответить за обман
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит?
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
15:52 (мск), источник: Прессбол

Сергей Долидович: Состояние вида спорта надо мерить не по Домрачевой и Скардино, а хотя бы по пятому и шестому номеру

Белорусский лыжник Сергей Долидович высказал мнение о развитии биатлона в нашей стране.

Источник: РИА "Новости"

Что надо изменить в подготовке спортсменов, начиная с детско-юношеского уровня, чтобы лыжные гонки стали хотя бы на один уровень с нынешним биатлоном?

Читайте также
Домрачева — самая влиятельная в Белоруссии и первая в Кубке мира

Меня зовут на ток-шоу и говорят: «А кто, если не вы, может высказать предложения?» Но я действительно не знаю, как помочь нашему спорту. Я готов к беседе, но не к шоу, где начнется «бла-бла-бла». Если я выскажу свое мнение, ничего не поменяется. Люди, которые реально что-то решают в кабинетах, не ходят на ток-шоу.

Почему золото биатлонистов еще не показатель того, что с биатлоном в Беларуси все хорошо?

Не надо оценивать состояние биатлона в стране по первому номеру сборной. Успехи Дарьи Домрачевой — это еще не весь биатлон. Есть национальная команда, а есть массовый спорт. Вот если бы в отсутствии Домрачевой и Скардино тренеры могли спокойно поставить в эстафету двух других девочек и результат от этого не сильно бы изменился, уместно было бы говорить, что с биатлоном у нас все стабильно хорошо. Состояние вида спорта надо мерить не по первому и второму человеку в команде, а хотя бы по пятому и шестому, — приводит слова Сергея tut.by.

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 "Опять по пятницам". Татьяна Лукашевич: я хотела бы пожить во времена теннисистки с мозгами Саснович и мощью Соболенко
"Бавария" не против БАТЭ. Кто на самом деле хочет убрать представителей маленьких стран из Лиги чемпионов
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит?
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов
«Колорадо» победил «Сент-Луис», Варламов признан первой звездой
Россияне завоевали два золота и одно серебро в пятницу на ПИ
Четвертьфиналисты Лиги Европы узнали своих соперников
Российским биатлонисткам вручены медали Паралимпиады-2018
Сборная России пожелала скорейшего выздоровления Кокорину
Новости
Авто
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД Вопрос об ужесточении наказания для водителей за подобного рода нарушение обсуждается уже три года
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь