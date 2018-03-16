Сергей Долидович: Состояние вида спорта надо мерить не по Домрачевой и Скардино, а хотя бы по пятому и шестому номеру
Белорусский лыжник Сергей Долидович высказал мнение о развитии биатлона в нашей стране.
Белорусский лыжник Сергей Долидович высказал мнение о развитии биатлона в нашей стране.
Что надо изменить в подготовке спортсменов, начиная с
Меня зовут на
Почему золото биатлонистов еще не показатель того, что с биатлоном в Беларуси все хорошо?
Не надо оценивать состояние биатлона в стране по первому номеру сборной. Успехи Дарьи Домрачевой — это еще не весь биатлон. Есть национальная команда, а есть массовый спорт. Вот если бы в отсутствии Домрачевой и Скардино тренеры могли спокойно поставить в эстафету двух других девочек и результат от этого не сильно бы изменился, уместно было бы говорить, что с биатлоном у нас все стабильно хорошо. Состояние вида спорта надо мерить не по первому и второму человеку в команде, а хотя бы по пятому и шестому, — приводит слова Сергея tut.by.