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13:57 (мск), источник: Чемпионат.com

М. Фуркад, Лессер, Иген и А. Гаспарин избраны в комиссию спортсменов IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал итоги голосования на выборах нового состава комиссии спортсменов, которая будет работать в период с 2018 по 2022 годы.

Источник: AFP 2018

В комиссию вошли Клэр Иген, Аита Гаспарин, Эрик Лессер и Мартен Фуркад. Американка Иген набрала больше всего голосов и будет председателем комиссии. В голосовании приняло участие 67,7% спортсменов, которые обладают правом голоса.

Женщины:

Клэр Иген (США) — 129 голосов
Аита Гаспарин (Швейцария) — 105
Ева Пушкарчикова (Чехия) — 85
Ирина Кривко (Беларусь) — 43
Катарина Иннерхофер (Австрия) — 35.

Мужчины:

Эрик Лессер (Германия) — 101 голос
Мартен Фуркад (Франция) — 97
Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 65
Симон Эдер (Австрия) — 56
Клемен Бауэр (Словения) — 47
Михал Крчмар (Чехия) — 26
Эдин Ходжич (Сербия) — 7.

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