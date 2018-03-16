Российским биатлонисткам Милениной и Румянцевой вручены медали Паралимпиады-2018

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 20 медалей (восемь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые) на Играх в Пхёнчхане и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в том числе команда по следж-хоккею, в активе американцев 30 медалей (11−12−7), третьими идут немецкие спортсмены (20 человек), на счету которых 15 медалей (6−7−2).