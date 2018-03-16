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13:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Слепов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске, Логинов — второй

Российский биатлонист Алексей Слепов одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

Источник: РИА "Новости"

Его соотечественник Александр Логинов занял второе место. Тройку призёров замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

Биатлон. Кубок IBU. Ханты-Мансийск. Спринт. 10 км. Мужчины
1. Алексей Слепов (Россия) — 24.34,7 (0).
2. Александр Логинов (Россия) — +6,5 (1).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +53,8 (0)…
7. Никита Поршнев (Россия) — +1.22,3 (2)…
9. Пётр Пащенко (Россия) — +1.30,5 (4)…
17. Алексей Волков (Россия) — +1.52,4 (2)…
26. Игорь Малиновский (Россия) — +2.21,8 (3).

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