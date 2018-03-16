Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Слепов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске, Логинов — второй
Российский биатлонист Алексей Слепов одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в
Российский биатлонист Алексей Слепов одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в
Его соотечественник Александр Логинов занял второе место. Тройку призёров замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен.
Биатлон. Кубок IBU.
1. Алексей Слепов (Россия) — 24.34,7 (0).
2. Александр Логинов (Россия) — +6,5 (1).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +53,8 (0)…
7. Никита Поршнев (Россия) — +1.22,3 (2)…
9. Пётр Пащенко (Россия) — +1.30,5 (4)…
17. Алексей Волков (Россия) — +1.52,4 (2)…
26. Игорь Малиновский (Россия) — +2.21,8 (3).