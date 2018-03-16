Колобков: Российские биатлонистки вновь доказали свой высокий уровень на Паралимпиаде

Источник: РИА "Новости"

В пятницу Анна Миленина завоевала золото в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок, обладательницей серебра стала Екатерина Румянцева. Другая российская биатлонистка Михалина Лысова победила в гонке на 12,5 километра среди спортсменок с нарушением зрения.

«Наши спортсменки вновь доказали свой высочайший уровень подготовки! На протяжении всей Паралимпиады как в биатлоне, так и лыжных гонках в классе “стоя” основную борьбу за победу ведут Анна Миленина и Екатерина Румянцева. Сегодня лучшей стала Аня. На своей четвертой Паралимпиаде она завоевала седьмое золото, установив рекорд среди российских паралимпийцев, специализирующихся на лыжных видах спорта», — цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.