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10:42 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Лидия Графеева завоевала бронзу в биатлоне на Паралимпийских играх в Пхенчхане

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Лидия Графеева завоевала бронзовую награду в биатлоне на дистанции 12,5 км для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Ей удалось показать результат 50 мин. 57,0 сек, допустив всего один промах при стрельбе. Быстрее Лидии Графеевой пробежали победительница Андреа Эскау из Германии (49 мин. 41,2 сек.) и серебряный призер Оксана Мастерс из США (50 мин. 0,0 сек.).

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Для Лидии Графеевой бронзовая медаль зимних Игр не первая в коллекции. В Пхенчхане она заняла также третье место в биатлоне на дистанции 6 км.

Сегодня на зимних Паралимпийских играх из белорусских спортсменов на старт выйдет Василий Шаптебой, который будет соревноваться в биатлоне в категории слабовидящих атлетов на дистанции 15 км.

В медальном зачете белорусские паралимпийцы с десятью наградами, в том числе с тремя золотыми, занимают восьмое место. Лидируют атлеты из США, на счету которых 23 награды.

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