Белоруска Лидия Графеева завоевала бронзу в биатлоне на Паралимпийских играх в Пхенчхане

Источник: РИА "Новости"

Ей удалось показать результат 50 мин. 57,0 сек, допустив всего один промах при стрельбе. Быстрее Лидии Графеевой пробежали победительница Андреа Эскау из Германии (49 мин. 41,2 сек.) и серебряный призер Оксана Мастерс из США (50 мин. 0,0 сек.).

Читайте также Российская биатлонистка Кочерова стала четвертой в гонке на 12,5 км на Паралимпиаде

Для Лидии Графеевой бронзовая медаль зимних Игр не первая в коллекции. В Пхенчхане она заняла также третье место в биатлоне на дистанции 6 км.

Сегодня на зимних Паралимпийских играх из белорусских спортсменов на старт выйдет Василий Шаптебой, который будет соревноваться в биатлоне в категории слабовидящих атлетов на дистанции 15 км.