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08:47 (мск), источник: ТАСС

Российская биатлонистка Анна Миленина стала семикратной паралимпийской чемпионкой

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Анна Миленина заняла первое место в биатлонной гонке на 12,5 км в классе «стоя» на Паралимпиаде в Пхёнчхане. Это золото стало седьмым, завоеванным спортсменкой на Паралимпиадах.

Источник: РИА "Новости"

Миленина показала результат 38 минут 56,8 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Серебряным призером стала россиянка Екатерина Румянцева (39.00,6; 2). Бронзу завоевала канадка Бриттани Худак (41.20,7; 0). Наталья Братюк стала шестой (43.07,9; 2), Юлия Михеева — восьмой (45.39,5; 2).

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Ранее на Играх в Пхёнчхане Миленина выиграла золото в лыжном спринте. На Паралимпиадах в Турине (2006) и Ванкувере (2010) она завоевала по одному золоту в лыжных гонках, в Сочи (2014) — два, также она выиграла биатлонную гонку на Играх-2010. Кроме того, спортсменка является семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым, а также 11-кратной чемпионкой мира. На Играх в Южной Корее она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, в лыжной гонке на 15 км.

Миленина родилась 15 июля 1986 года в городе Краснотурьинск Свердловской области. Первым тренером спортсменки была Екатерина Бурмистрова, с 2002 года Миленина работает под руководством Валерия Огородникова. Награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орденом почета.

Для Румянцевой серебро стало первым на Играх. Она является трехкратной паралимпийской чемпионкой: ранее в Пхёнчхане спортсменка завоевала золото в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км.

Она является бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем и призером этапов Кубка мира.

Румянцева родилась 28 января 1991 года в поселке Смидович Смидовического района Еврейской автономной области. Тренируется под руководством Ирины Громовой. Румянцева является мастером спорта России. Спортсменка попала в сборную России в 2015 году, поэтому Паралимпиада в Пхёнчхане является для нее дебютной.

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Медали российских спортсменов на Паралимпиаде

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 19 медалей (семь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые) на Играх в Пхёнчхане и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, в ее активе 23 медали (8−9−6), третьими идут немецкие спортсмены, на счету которых 14 медалей (6−7−1).

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