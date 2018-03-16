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08:29 (мск), источник: ТАСС

Российская биатлонистка Кочерова стала четвертой в гонке на 12,5 км на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Россиянка Наталья Кочерова заняла четвертое место в биатлонной гонке на 12,5 км в классе «сидя» на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Победила немка Андреа Эскау, показав результат 49 минут 41,2 секунды и не допустив ни одного промаха. Серебряным призером стала американка Оксана Мастерс (50.00,0; 0). Бронзу завоевала белоруска Лидия Графеева (50.57,0; 1). Россиянка Ирина Гуляева стала пятой (52.15,5; 3), Марта Зайнуллина — шестой (55.39,6; 6), Мария Иовлева — седьмой (57.12,2; 5), Акжана Абдикаримова — 10-й (1:00.33,8; 4).

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 17 медалей (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые) на Играх в Пхёнчхане и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, в ее активе 22 медали (8−8−6), третьими идут словацкие спортсмены, на счету которых девять медалей (6−2−1).

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