Норвежцы и Гараничев — на коне, Елисеев — на дне

Источник: AFP 2018

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ СЕЗОНА — В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТРЕНЕРА

Весь сезон Евгений Гараничев оставался в тени партнеров даже с учетом того, что и те особо не блистали. На пяти этапах Кубка мира его самым высоким результатом были 19-е места в спринте и масс-старте в Анси. В спринте в Контиолахти на прошлой неделе 30-летний биатлонист финишировал 46-м, а в Холменколлене выдал лучший результат в сезоне — едва не попал в цветы, приехав седьмым. Гараничев впервые в сезоне (!) отстрелял на ноль и показал 13-й ход по трассе.

Для того чтобы заявить о себе, у биатлониста был весьма приятный повод — 15 марта день рождения празднует его личный тренер Максим Кугаевский. И поздравляя его после гонки в телеинтервью, Гараничев пожелал специалисту успехов в нелегком труде.

СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС МАЛЫШКО

Перед сезоном олимпийский чемпион Сочи в эстафете Дмитрий Малышко не попал в сборную для централизованной подготовки, тренировался самостоятельно и начинал с этапов Кубка России, потом выступал в Кубке IBU. Лишь по стечению обстоятельств — из-за проблем Александра Логинова с документами — петербуржский спортсмен оказался в главной команде. Он блестяще проявил себя в смешанной эстафете в Контиолахти, а в Холменколлене с одним промахом финишировал 16-м.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgWXBXrjsgk/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgWXBXrjsgk/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В мужском спринте на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене лучший результат среди россиян показал Евгений Гараничев – он стал седьмым. Победу в гонке одержал норвежец Хенрик Лабе-Лунд. Кубок мира 2017/2018. Холменколлен, Норвегия?? Спринт, мужчины 1. Хенрик Лабе-Лунд (Норвегия) - 26:10.3 (0) 2. Йоханнес Бё (Норвегия) +6.1 (1) 3. Мартен Фуркад (Франция) +6.9 (0) 4. Юлиан Эберхард (Австрия) +7.1 (1) 5. Лукас Хофер (Италия) +15.5 (1) 6. Арнд Пайфер (Германия) +16.8 (1) 7. Евгений Гараничев +23.3 (0) 8. Кентен Фийон-Майе (Франция) +28.8 (0) 9. Бенедикт Долль (Германия) +35.2 (1) 10. Ларс Хегле Биркелан (Норвегия) +41.2 (0) 16. Дмитрий Малышко +52.3 (1) 18. Антон Шипулин +56.5 (0) 27. Максим Цветков +1:11.8 (1) 52. Антон Бабиков +2:10.1 (2) 70. Матвей Елисеев +2:27.2 (2) #hol18 #biathlon #биатлон ? by @andreyanosov</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/russianbiathlon/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Союз биатлонистов России</a> (@russianbiathlon) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-15T15:45:19+00:00">Mar 15, 2018 at 8:45am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Капитана сборной России Максима Цветкова, который несколько дней вел информационные войны с комментатором Дмитрием Губерниевым, Малышко опередил почти на 20 секунд и 11 позиций. Антон Бабиков стал 52-м, а Матвей Елисеев, финишировав 70-м, в третий раз подряд не попал в гонку преследования.

ФОРМА УХОДИТ

Лидер сборной России Антон Шипулин, порадовавший неделю назад первой за 355 дней победой, в Холменколлене не блеснул. Год назад в Норвегии он был в призах и в спринте, и в преследовании, а сейчас ему пришлось тяжело. 31-летний спортсмен обошелся без промахов и после второй стрельбы значился среди лидеров, но на заключительный круг сил Шипулину не хватило. Он финишировал только 18-м, в 56,5 секунды от победителя.

— Как только сюда приехали, я тренеру сразу сказал, что будет тяжелая гонка. Видимо, это то, о чем я говорил в Контиолахти: форма пошла вниз, и вернуть ее будет сложно, — подчеркнул Шипулин во флеш-интервью. — Пик уже был, и форма должна была опуститься. Надеюсь, что я ошибаюсь.

НОРВЕЖСКИЙ ДУБЛЬ

Было бы странно, если бы на домашнем этапе Кубка мира норвежские биатлонисты не постарались бы отличиться. Эта гонка была крайне важна для Йоханнеса Бе, который продолжает сражаться с Мартеном Фуркадом за Большой хрустальный глобус. И он очень постарался — лидировал две трети гонки, да еще и так уверенно, что даже после промаха на «стойке» не уступил первого места точно стрелявшим конкурентам. Только вот его преимущество над соотечественником Хенриком Л'Абе-Лунном сократилось с 14 секунд до одной. Лидер спринтерского зачета Кубка мира пахал на заключительном круге как мог, но на последних метрах все же не выдержал — уступил точно стрелявшему соотечественнику 6,1 секунды.

Для Л'Абе-Лунна это первая победа в карьере, и он долго не мог поверить в произошедшее даже после того, как его более титулованный партнер по команде пересек финишную черту. До этого норвежец лишь дважды поднимался на подиум в гонках Кубка мира, последний раз четыре года назад. Отметим и то, что 31-летний биатлонист стал лишь шестым победителем личной гонки Кубка мира в нынешнем сезоне — после братьев Бе, Мартена Фуркада, Шипулина и Юлиана Эберхарда.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ФУРКАДА

В преддверии восьмого этапа Кубка мира Фуркад поразмышлял о борьбе за Большой хрустальный глобус между ним и младшим Бе, констатировав, что пока все в его руках, но произойти может все, что угодно.