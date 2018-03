Норвежцы и Гараничев — на коне, Елисеев — на дне

В мужском спринте на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене лучший результат среди россиян показал Евгений Гараничев – он стал седьмым. Победу в гонке одержал норвежец Хенрик Лабе-Лунд. Кубок мира 2017/2018. Холменколлен, Норвегия?? Спринт, мужчины 1. Хенрик Лабе-Лунд (Норвегия) - 26:10.3 (0) 2. Йоханнес Бё (Норвегия) +6.1 (1) 3. Мартен Фуркад (Франция) +6.9 (0) 4. Юлиан Эберхард (Австрия) +7.1 (1) 5. Лукас Хофер (Италия) +15.5 (1) 6. Арнд Пайфер (Германия) +16.8 (1) 7. Евгений Гараничев +23.3 (0) 8. Кентен Фийон-Майе (Франция) +28.8 (0) 9. Бенедикт Долль (Германия) +35.2 (1) 10. Ларс Хегле Биркелан (Норвегия) +41.2 (0) 16. Дмитрий Малышко +52.3 (1) 18. Антон Шипулин +56.5 (0) 27. Максим Цветков +1:11.8 (1) 52. Антон Бабиков +2:10.1 (2) 70. Матвей Елисеев +2:27.2 (2) #hol18 #biathlon #биатлон ? by @andreyanosov

A post shared by Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) on Mar 15, 2018 at 8:45am PDT