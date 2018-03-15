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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Норвежцы и Гараничев — на коне, Елисеев — на дне

Норвежец Хенрик Л'Абе-Лунн выиграл спринт на домашнем этапе Кубка мира, лучший из россиян — Евгений Гараничев — занял седьмое место.

Источник: AFP 2018

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ СЕЗОНА — В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТРЕНЕРА

Весь сезон Евгений Гараничев оставался в тени партнеров даже с учетом того, что и те особо не блистали. На пяти этапах Кубка мира его самым высоким результатом были 19-е места в спринте и масс-старте в Анси. В спринте в Контиолахти на прошлой неделе 30-летний биатлонист финишировал 46-м, а в Холменколлене выдал лучший результат в сезоне — едва не попал в цветы, приехав седьмым. Гараничев впервые в сезоне (!) отстрелял на ноль и показал 13-й ход по трассе.

Для того чтобы заявить о себе, у биатлониста был весьма приятный повод — 15 марта день рождения празднует его личный тренер Максим Кугаевский. И поздравляя его после гонки в телеинтервью, Гараничев пожелал специалисту успехов в нелегком труде.

СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС МАЛЫШКО

Перед сезоном олимпийский чемпион Сочи в эстафете Дмитрий Малышко не попал в сборную для централизованной подготовки, тренировался самостоятельно и начинал с этапов Кубка России, потом выступал в Кубке IBU. Лишь по стечению обстоятельств — из-за проблем Александра Логинова с документами — петербуржский спортсмен оказался в главной команде. Он блестяще проявил себя в смешанной эстафете в Контиолахти, а в Холменколлене с одним промахом финишировал 16-м.

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Капитана сборной России Максима Цветкова, который несколько дней вел информационные войны с комментатором Дмитрием Губерниевым, Малышко опередил почти на 20 секунд и 11 позиций. Антон Бабиков стал 52-м, а Матвей Елисеев, финишировав 70-м, в третий раз подряд не попал в гонку преследования.

ФОРМА УХОДИТ

Лидер сборной России Антон Шипулин, порадовавший неделю назад первой за 355 дней победой, в Холменколлене не блеснул. Год назад в Норвегии он был в призах и в спринте, и в преследовании, а сейчас ему пришлось тяжело. 31-летний спортсмен обошелся без промахов и после второй стрельбы значился среди лидеров, но на заключительный круг сил Шипулину не хватило. Он финишировал только 18-м, в 56,5 секунды от победителя.

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— Как только сюда приехали, я тренеру сразу сказал, что будет тяжелая гонка. Видимо, это то, о чем я говорил в Контиолахти: форма пошла вниз, и вернуть ее будет сложно, — подчеркнул Шипулин во флеш-интервью. — Пик уже был, и форма должна была опуститься. Надеюсь, что я ошибаюсь.

НОРВЕЖСКИЙ ДУБЛЬ

Было бы странно, если бы на домашнем этапе Кубка мира норвежские биатлонисты не постарались бы отличиться. Эта гонка была крайне важна для Йоханнеса Бе, который продолжает сражаться с Мартеном Фуркадом за Большой хрустальный глобус. И он очень постарался — лидировал две трети гонки, да еще и так уверенно, что даже после промаха на «стойке» не уступил первого места точно стрелявшим конкурентам. Только вот его преимущество над соотечественником Хенриком Л'Абе-Лунном сократилось с 14 секунд до одной. Лидер спринтерского зачета Кубка мира пахал на заключительном круге как мог, но на последних метрах все же не выдержал — уступил точно стрелявшему соотечественнику 6,1 секунды.

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Для Л'Абе-Лунна это первая победа в карьере, и он долго не мог поверить в произошедшее даже после того, как его более титулованный партнер по команде пересек финишную черту. До этого норвежец лишь дважды поднимался на подиум в гонках Кубка мира, последний раз четыре года назад. Отметим и то, что 31-летний биатлонист стал лишь шестым победителем личной гонки Кубка мира в нынешнем сезоне — после братьев Бе, Мартена Фуркада, Шипулина и Юлиана Эберхарда.

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ФУРКАДА

В преддверии восьмого этапа Кубка мира Фуркад поразмышлял о борьбе за Большой хрустальный глобус между ним и младшим Бе, констатировав, что пока все в его руках, но произойти может все, что угодно.

Спринт в Холменколлене складывался для обладателя желтой майки непросто — словно норвежская трасса решила поработать против француза. Перед первой стрельбой он потерял палку, после второй — упал на дистанции. Все это, конечно, обернулось определенными временными потерями, и даже без промахов Фуркад финишировал третьим, проиграв 6,9 секунд Л'Абе-Лунну и восемь десятых секунды Йоханнесу Бе. Тем не менее, его рекордная серия попаданий на подиум в Кубке мира не прервалась, а достигла 20 гонок подряд. И лидерство в общем зачете Кубка мира по-прежнему за ним.

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1.
Л`Абе-Лунн Х.
Норвегия
2.
Бе Й.
Норвегия
3.
Фуркад М.
Франция
15.03.2018, 16:45 Холменколлен (Норвегия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Хенрик Л`Абе-Лунн Норвегия 26.10,3
2 Йоханнес Бе Норвегия +06,1
3 Мартен Фуркад Франция +06,9
4 Юлиан Эберхард Австрия +07,1
5 Лукас Хофер Италия +15,5
6 Арнд Пайффер Германия +16,8
7 Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия +23,3
8 Кантен Фийон Майе Франция +28,8
9 Бенедикт Долль Германия +35,2
10 Ларс Хельге Биркеланн Норвегия +41,2
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