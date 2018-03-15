Норвежцы и Гараничев — на коне, Елисеев — на дне
Норвежец Хенрик Л'Абе-Лунн выиграл спринт на домашнем этапе Кубка мира, лучший из россиян — Евгений Гараничев — занял седьмое место.
Норвежец Хенрик Л'Абе-Лунн выиграл спринт на домашнем этапе Кубка мира, лучший из россиян — Евгений Гараничев — занял седьмое место.
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ СЕЗОНА — В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТРЕНЕРА
Весь сезон Евгений Гараничев оставался в тени партнеров даже с учетом того, что и те особо не блистали. На пяти этапах Кубка мира его самым высоким результатом были 19-е места в спринте и
Для того чтобы заявить о себе, у биатлониста был весьма приятный повод — 15 марта день рождения празднует его личный тренер Максим Кугаевский. И поздравляя его после гонки в телеинтервью, Гараничев пожелал специалисту успехов в нелегком труде.
СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС МАЛЫШКО
Перед сезоном олимпийский чемпион Сочи в эстафете Дмитрий Малышко не попал в сборную для централизованной подготовки, тренировался самостоятельно и начинал с этапов Кубка России, потом выступал в Кубке IBU. Лишь по стечению обстоятельств —
Капитана сборной России Максима Цветкова, который несколько дней вел информационные войны с комментатором Дмитрием Губерниевым, Малышко опередил почти на 20 секунд и 11 позиций. Антон Бабиков стал 52-м, а Матвей Елисеев, финишировав 70-м, в третий раз подряд не попал в гонку преследования.
ФОРМА УХОДИТ
Лидер сборной России Антон Шипулин, порадовавший неделю назад первой за 355 дней победой, в Холменколлене не блеснул. Год назад в Норвегии он был в призах и в спринте, и в преследовании, а сейчас ему пришлось тяжело. 31-летний спортсмен обошелся без промахов и после второй стрельбы значился среди лидеров, но на заключительный круг сил Шипулину не хватило. Он финишировал только 18-м, в 56,5 секунды от победителя.
— Как только сюда приехали, я тренеру сразу сказал, что будет тяжелая гонка. Видимо, это то, о чем я говорил в Контиолахти: форма пошла вниз, и вернуть ее будет сложно, — подчеркнул Шипулин во
НОРВЕЖСКИЙ ДУБЛЬ
Было бы странно, если бы на домашнем этапе Кубка мира норвежские биатлонисты не постарались бы отличиться. Эта гонка была крайне важна для Йоханнеса Бе, который продолжает сражаться с Мартеном Фуркадом за Большой хрустальный глобус. И он очень постарался — лидировал две трети гонки, да еще и так уверенно, что даже после промаха на «стойке» не уступил первого места точно стрелявшим конкурентам. Только вот его преимущество над соотечественником Хенриком Л'Абе-Лунном сократилось с 14 секунд до одной. Лидер спринтерского зачета Кубка мира пахал на заключительном круге как мог, но на последних метрах все же не выдержал — уступил точно стрелявшему соотечественнику 6,1 секунды.
Для Л'Абе-Лунна это первая победа в карьере, и он долго не мог поверить в произошедшее даже после того, как его более титулованный партнер по команде пересек финишную черту. До этого норвежец лишь дважды поднимался на подиум в гонках Кубка мира, последний раз четыре года назад. Отметим и то, что 31-летний биатлонист стал лишь шестым победителем личной гонки Кубка мира в нынешнем сезоне — после братьев Бе, Мартена Фуркада, Шипулина и Юлиана Эберхарда.
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ФУРКАДА
В преддверии восьмого этапа Кубка мира Фуркад поразмышлял о борьбе за Большой хрустальный глобус между ним и младшим Бе, констатировав, что пока все в его руках, но произойти может все, что угодно.
Спринт в Холменколлене складывался для обладателя желтой майки непросто — словно норвежская трасса решила поработать против француза. Перед первой стрельбой он потерял палку, после второй — упал на дистанции. Все это, конечно, обернулось определенными временными потерями, и даже без промахов Фуркад финишировал третьим, проиграв 6,9 секунд Л'Абе-Лунну и восемь десятых секунды Йоханнесу Бе. Тем не менее, его рекордная серия попаданий на подиум в Кубке мира не прервалась, а достигла 20 гонок подряд. И лидерство в общем зачете Кубка мира
|
|
|
|15.03.2018, 16:45
|Холменколлен (Норвегия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Хенрик Л`Абе-Лунн
|Норвегия
|26.10,3
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+06,1
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+06,9
|4
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+07,1
|5
|Лукас Хофер
|Италия
|+15,5
|6
|Арнд Пайффер
|Германия
|+16,8
|7
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+23,3
|8
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+28,8
|9
|Бенедикт Долль
|Германия
|+35,2
|10
|Ларс Хельге Биркеланн
|Норвегия
|+41,2